شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يجتمع مع رئيس «شنايدر إليكتريك» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي مع رئيس شركة شنايدر إليكتريك العالمية، بحضور رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، ووزير الكهرباء والطاقة، محمد شاكر. وشهد اللقاء الاتفاق مع شركة «شنايدر إليكتريك» على قيام الشركة بإنشاء مجموعة من مراكز التحكم الحديثة في شبكات توزيع الكهرباء في مصر، وذلك تنفيذًا لاستراتيجية الدولة لتحسين مستوي جودة التغذية الكهربائية، وتعظيم الاستفادة من تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والنظم الذكية واستخدامها في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

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