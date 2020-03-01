شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان يعلن موعد طرح «أنت جدع» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلن الفنان محمد رمضان عن موعد طرح أغنيته الجديدة «أنت جدع» عبر حسابه الخاص على «فيس بوك». وكتب: «مساء النجاح، أغنية أنت جدع النهارده على قناتي على اليوتيوب، ثقة في الله نجاح».

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