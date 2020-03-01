شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا «التعليم» و«التنمية المحلية» يفتتحان 3 مشروعات تنموية في سوهاج (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح اليوم الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، 3 مشروعات تنموية جديدة بقرية «الشيخ زين الدين» بمركز طهطا في شمال محافظة سوهاج، تم تطويرها بدعم وتمويل من صندوق «تحيا مصر»، بالتعاون مع مؤسسسة «مصر الخير».

وجرت أعمال افتتاح المشروعات الثلاثة، والتي شملت تطوير وتجديد مدرستين إبتدائي وإعدادي بالقرية، وإقامة وحدة بيطرية لخدمة المزارعين ومربي الماشية، بحضور اللواء محمد أمين نصر، مستشار رئيس الجمهورية وأمين صندوق «تحيا مصر»، واللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، والدكتور على جمعة، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير وعضو اللجنة التنفيذية لصندوق تحيا مصر، وسحر نصر وزيرة الإستثمار السابقة، وعدد من الفنانين من بينهم هانى رمزى، وليلى علوى، ولبلبة، ومنى عبدالغني.

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وأزاح وزيرا التعليم، والتنمية المحلية، الستار عن مدرستي الشيخ زين الدين الإعدادية المشتركة، والشيخ زين الدين الإبتدائية بالقرية بعد تطويرهما، وتفقدا عدد من فصول المدستين، وأجرى الوزيران حوارات باسمة مع الطلاب والمدرسين، مشيدين بجهود صندوق «تحيا مصر» في التطوير والمساعدة في تقديم الخدمات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية.

وقال اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، أن المدرسة الإبتدائية المشتركة بقرية «الشيخ زين الدين» خضعت للتطوير والصيانة الشاملة لها بتكلفة 1.5 مليون جنيه، وضمت 12 فصلًا بها 500 تلميذ وتلميذة، وجرت عملية التطوير بمعرفة صندوق «تحيا مصر» ومؤسسة «مصر الخير»، وتم عمل ملعب نجيل صناعي بالمدرسة، مضيفا بأن مدرسة الشيخ زين الدين الإعدادية المشتركة بالقرية يبلغ عدد طلابها 455 طالبًا وطالبة، وتم تطويرها وإنشاء جناح جديد بها بتكلفة 5.5 ملايين جنيه، حيث تم صيانة الجناح القديم صيانة تامة، وتجديد الأثاث المدرسي، وإنشاء جناح جديد لتقليل كثافة الطلاب بالفصول ليصبح في كل فصل 35 إلى 40 طالبًا بدلًا من 55.

وقال الدكتور على فتحي، رئيس قطاع التنمية المتكاملة بمؤسسة مصر الخير، إنه بجانب افتتاح مدرسة الشيخ زين الإعدادية المشتركة، ومدرسة الشيخ زين الإبتدائية المشتركة، جرى افتتاح وحدة بيطرية بالقرية، كما تم تنفيد قافلة «نور حياة» بمدرسة الشيخ زين الدين الإبتدائية المشتركة، وتسليم ٤٤ جهاز من الأجهزة التعويضية لذوي الإحتياجات الخاصة، وتكريم الطلاب المتفوقين، وذلك ضمن مشروع تطوير مثلث قرى الشيخ زين الدين، والسوالم، وعرب بخواج بمركز طهطا بمحافظة سوهاج، لافتا إلى أن افتتاح المشروعات الثلاثة وتسليم الأجهزة التعويضية للمعاقين يأتي ضمن مشروع تطوير مثلث القرى الثلاثة بمركز طهطا، حيث يتضمن المشروع تنمية متكاملة لهذه القري في قطاعات التعليم، والصحة، ومراكز الشباب.

وزيرا التعليم والتنمية المحلية يفتتحان 3 مشروعات لصندوق تحيا مصر بقرية «الشيخ زين الدين» بسوهاج

وزيرا التعليم والتنمية المحلية يفتتحان 3 مشروعات لصندوق تحيا مصر بقرية «الشيخ زين الدين» بسوهاج