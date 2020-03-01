محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:
اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، مع رئيس شركة شنايدر إليكتريك العالمية، بحضور رئيس الوزراء، وزير الكهرباء والطاقة.
وصرح بذلك السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، مضيفًا أن اللقاء شهد الاتفاق مع شركة "شنايدر إليكتريك" على قيام الشركة بإنشاء مجموعة من مراكز التحكم الحديثة في شبكات توزيع الكهرباء في مصر، تنفيذًا لاستراتيجية الدولة لتحسين مستوى جودة التغذية الكهربائية، وتعظيم الاستفادة من تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والنظم الذكية واستخدامها في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
كانت هذه تفاصيل خبر السيسي يجتمع برئيس شركة "شنايدر إليكتريك" العالمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.