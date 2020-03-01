السيسي يجتمع برئيس شركة "شنايدر إليكتريك" العالمية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، مع رئيس شركة شنايدر إليكتريك العالمية، بحضور رئيس الوزراء، وزير الكهرباء والطاقة.

وصرح بذلك السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، مضيفًا أن اللقاء شهد الاتفاق مع شركة "شنايدر إليكتريك" على قيام الشركة بإنشاء مجموعة من مراكز التحكم الحديثة في شبكات توزيع الكهرباء في مصر، تنفيذًا لاستراتيجية الدولة لتحسين مستوى جودة التغذية الكهربائية، وتعظيم الاستفادة من تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والنظم الذكية واستخدامها في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.​