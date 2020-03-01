وزيرة الصحة تكشف سبب زيارتها للصين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إنها تتواجد اليوم في مطار القاهرة الدولي، لأنها ستتوجه إلى جمهورية الصين، حاملة رسالة تضامن من الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى جمهورية الصين.

وأضافت زايد خلال مؤتمر صحفي ثنائي بمطار القاهرة اليوم، مع السفير الصيني في القاهرة، أن الزيارة إلى الصين ستكون محملة بهدية من الرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري عبارة عن مستلزمات طبية.

وتابعت زايد أن رسالة التضامن في هذا الوقت جاءت حرصًا من القيادة السياسية المصرية على قوة العلاقات بين الجانبين: "نقدم يد العون للجانب الصيني لأن حماية ومساعدة الصين للتغلب على الوباء هو حماية لكل الإنسانية في التغلب على هذا الوباء".