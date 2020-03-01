أول تعليق من "القوى العاملة" على إعلان الكويت وقف تأشيرات المصريين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– يوسف عفيفي:

علقت وزارة القوى العاملة، على ما نشرته وسائل إعلام كويتية حول إعلان وزارة الداخلية الكويتية، وقف إصدار جميع أنواع التأشيرات للمصريين "حتى إشعار آخر"، ضمن الخطط الاحترازية لمواجهة فيروس "كورونا المستجد".

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي للوزارة، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن الوزارة تحترم قرار السلطات الكويتية، موضحًا أن هذا شأن داخلي ولا علاقة لمصر بالقرار، كون ذلك يأتي في إطار الصالح العام لبلاد هناك حفاظًا على المواطنين والقادمين إليها، مشيرًا إلى أن الحاجزين لتأشيرات الدخول إلى الكويت، سيتم منعهم من الدخول لحين العدول عن القرار.

وشدد سعدالدين لـ"الخليج 365"، اليوم، أن وزارة القوى العاملة، ستبحث أي شكاوى تأتي من المواطنين المصريين (الحاجزين للتأشيرات أو الحاصلين عليها)، موضحًا أن عددهم ليس كبير: "لأننا مش في إجازة صيفية ولا حاجة عشان الناس ترجع تاني للكويت وهي أعداد بسيطة جدًا، وأن أي شكاوى تأتي للوزارة سيتم بحثها فورا والعمل على حلها".

وأفادت صحيفة "القبس" الكويتية، اليوم الأحد، بأن وزارة الداخلية الكويتية أوقفت إصدار جميع أنواع التأشيرات للمصريين "حتى إشعار آخر"، ضمن الخطط الاحترازية لمواجهة فيروس "كورونا المستجد".

ونقلت الصحيفة عن مصادر أمنية كويتية وصفتها بالمُطلعة قولها: "من لديهم إقامات داخل البلاد (الكويت) من المصريين غير مشمولين بالقرار، ومن حقهم العودة إلى البلاد".

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وأشارت إلى أن القرار يشمل وقف إصدار الزيارات بأنواعها سواء كانت عائلية أو سياحية أو تجارية أو حكومية، ووقف سمات الالتحاق بعائل، إضافة إلى وقف "تأشيرات العمل".

وأوضحت المصادر أن "عدد الدول المشمولة بالقرار ارتفع إلى 8 دول، وهي مصر وإيران والعراق والصين وهونج كونج وكوريا وتايلاند وإيطاليا".

وارتفاع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا الجديد في الكويت إلى 46 حالة، غالبيتهم العُظمى لأشخاص عائدين من إيران.

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