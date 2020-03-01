وزيرة الصحة: لا إصابات جديدة بفيروس "كورونا" في مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

قالت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، إن الوضع الوبائي الخاص بفيروس "كورونا" في مصر مطمأن حتى الآن، مضيفة أنه تم أخذ عينات من 1443 مشتبه فيهم، وجائت النتائج سلبية، إلا حالة واحدة كانت إيجابية وبدون أعراض، تحولت لسلبية بعد 48 ساعة، إضافة إلى 13 مصريًا قدموا من العمرة، و230 من ووهان الصينية.

وأضافت الوزيرة، اليوم الأحد، ضمن تصريحات صحفية في مؤتمر صحفي لها مع السفير الصيني في القاهرة، في مطار القاهرة، أن مصر لا تخفي شيئًا بخصوص الفيروس.