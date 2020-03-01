​عبدالعال يصطحب رئيس برلمان النمسا في جولة بمجلس النواب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

اصطحب الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب فولفجانج سوبوتكا رئيس البرلمان النمساوي والوفد المرافق له في جولة داخل أروقة مجلس النواب، على هامش الزيارة الرسمية التي يجريها رئيس البرلمان النمساوي والوفد المرافق إلى جمهورية مصر العربية.

وشملت زيارة الضيف، متحف المجلس وقاعة الجلسات العامة للمجلس، حيث استمع الضيف والوفد المرافق له لشرح وافٍ حول تاريخ الحياه النيابية العريقة في مصر، ثم عقب ذلك نظم عبدالعال مأدبة غداء على شرف الضيف والوفد المرافق له تكريمًا له.​