خلال ساعات.. السياحة تعلن آلية إعادة أموال المعتمرين لـ"من يرغب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– يوسف عفيفي:
قال حسام الشاعر رئيس غرفة شركات السياحة، إن الساعات المقبلة، ستشهد تحديد آلية واضحة وسهلة لإعادة المستحقات لمن يرغب من المعتمرين في استعادة أمواله، لافتًا إلى عدم وجود أي شكاوى من شركات السياحة في هذا الشأن، حتى اللحظة.
وأكّد الشاعر، في بيان اليوم الأحد، استعداد الشركات لـرد مستحقات المعتمرين الذين لم يتمكنوا من السفر بسبب قرار تعليق العمرة مؤقتًا، حرصًا على سلامتهم، لمن يرغب من المواطنين، مشددًا على أن الشركات حريصة على مصالح المتعمرين باعتبارهم عملائها.
وقال رئيس الغرفة إنَّ شركات السياحة، تتلقى طلبات المواطنين باسترداد المستحقات؛ لكن هناك طلبات أكثر بعدم استرادادها وتركها لحين عودة الرحلات والسفر لأداء العمرة ثقة في شركات السياحة.
وعقدت لجنة السياحة الدينية بالغرفة السياحية، اجتماعًا أمس، استمر لعدة ساعات لبحث آخر تداعيات الموقف بالنسبة لرحلات العمرة، وآلية استرداد مستحقات الشركات السياحية لدى شركات الطيران والفنادق والخدمات لمن يرغب من أصحاب الشركات تمهيدًا لإعادتها إلى المعتمرين، فضلًا عن بحث موقف كل الرسوم والمستحقات التي جرى تحصيلها من المعتمرين الذين لم يتمكّنوا من السفر، لافتة إلى أنَّ اجتماع اللجنة العليا للحج والعمرة الذى ينعقد اليوم؛ سيناقش جميع تلك التوصيات.
يأتي ذلك بعد قرار السلطات السعودية، الأسبوع الماضي، بتعليق دخول الأجانب لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي، وكذلك الدخول بالتأشيرات السياحية للقادمين من الدول التي انتشر فيها فيروس "كورونا"، ضمن الإجراءات الوقائية لمنع انتشاره داخل البلاد، وأعقب القرار قيام السلطات بمطار القاهرة الدولي بمنع المسافرين من السفر، وإلغاء شركات الطيران سفر المعتمرين على مختلف رحلات الطيران المتجهة إلى جدة والمدينة المنورة.
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