قطر تحظر دخول المصريين إلى أراضيها بسبب "كورونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طه عبيد:

قررت الهيئة العامة للطيران المدني القطرية، منع المسافرين الحاملين للجنسية المصرية، والقادمين عبر نقاط وسيطة، حتى إشعار آخر، من دخول أراضيها، عبر مختلف مطاراتها ضمن تدابير الحكومة هناك لاحتواء فيروس "كورونا المستجد"، بحسب بيان إعلامي للهيئة اليوم الأحد.

وبحسب البيان، ينطبق قرار الهيئة على جميع المسافرين، السابق الإشارة لهم، حتى في حالة حملهم لإقامة سارية داخل أراضي قطر.

وأضاف البيان، أن قرار المنع، يطبق منذ اليوم الأول من مارس 2020، ولحين إشعار آخر.