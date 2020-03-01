على هامش مشاركته في مجلس وزراء الداخلية العرب.. محمود توفيق يعقد لقاءات ثنائية مع 6 وزراء داخلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الصاوي:

عقد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية عدداً من اللقاءات الثنائية المنفصلة مع السادة وزراء داخلية دول ( السعودية ـــــ الإمارات ــــ البحرين ـــــ فلسطين ــــ اليمن ـــــ لبنان ـــــ تونس )؛ على هامش مشاركته فى أعمال الدورة السابعة والثلاثين لمجلس وزراء الداخلية العرب المنعقدة حالياً بالعاصمة التونسية

وقد تضمنت اللقاءات مناقشة سبل دعم وتطوير آليات التعاون الأمنى فى ظل التحديات غير المسبوقة التى فرضتها الظروف السياسية الراهنة على أجهزة الأمن بالدول العربية ، كما تم إستعراض الرؤى بشأن عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الإجتماع الوزارى ، كما أكد وزير الداخلية خلال اللقاءات مع نظرائه من السادة وزراء الداخلية العرب على أهمية وجود إرادة جادة فى التصدى للكيانات الإرهابية ومثيرى الفتن الذين يسعون إلى العبث بمقدرات الدول وزعزعة إستقرارها بما يتطلب توحيد الجهود العربية لضمان إحباط تلك المخططات الهدامة والتعامل مع منفذيها.

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كما أكد "توفيق" على حرص وزارة الداخلية المصرية على مد جسور التعاون والتواصل مع كافة الأجهزة الأمنية العربية الشقيقة وتعزيز آليات تبادل الخبرات والمعلومات فى شتى المجالات الأمنية إنطلاقاً من إيمان كامل بأهمية المساهمة فى دعم رسالة الأمن والإستقرار فى كافة الدول العربية .

و إستعرض وزير الداخلية خلال مباحثاته مع نظرائه من وزراء الداخلية العرب مجمل التطورات على الصعيد الإقليمى مشيراً إلى أن المعطيات الحالية تؤكد ضرورة مجابهة الفكر المتطرف والعمل على محاصرة كافة الظواهر السلبية التى تؤدى إلى إنتشار الإرهاب فضلاً عن حتمية تجفيف مصادر تمويله والتعامل مع داعميه .

كما تم الإتفاق فيما بين الوزراء على إستكمال المشاورات والتنسيق من خلال قنوات الإتصال المعنية لتوحيد الرؤى المتعلقة بالتعامل مع المستجدات والتحديات الأمنية الراهنة .