مصر | بالأسماء.. إخلاء سبيل 11 متهمًا بالانضمام لجماعة إرهابية في كفرالشيخ

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالأسماء.. إخلاء سبيل 11 متهمًا بالانضمام لجماعة إرهابية في كفرالشيخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

والمتهمين هم كلا من: ١- أحمد سعيد سلامه حسن

٢- أحمد مصطفى على محمد إسماعيل

٣- البراء سامى حمدى حامد

٤- السيد عبد الحليم صالح زغلول

٥- صلاح الدين أحمد إبراهيم الحكيمى

٦- فايز محمد عبد الباسط البانوبى

٧- فرج زهران محمد درغام شقفه

٨- محمد عبد العظيم عبد القادر عبد الرحيم

٩- محمد محمد عبد السلام إبراهيم

١٠- مدحت سليمان عبد الرحمن الحصرى

١١- ياسر عبد الحميد حامد حميده

قررت نيابة كفر الشيخ، تأييد إخلاء سبيل 11 متهمًا بكفالة مالية قدرها خمسة آلاف جنيه لكلا منهم، على ذمة القضية المتهمين فيها بالانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور.

ووجهت النيابة لهم تهم ارتكاب جرائم مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، وارتكاب جريمة معاقب عليها في القانون بهدف الاخلال بالنظام العام.

