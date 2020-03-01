مصر | اعترافات تاجر سلاح بالعجوزة: "حارس العقار بلغ عني"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اعترافات تاجر سلاح بالعجوزة: "حارس العقار بلغ عني" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تحقيقات النيابة العامة، بشمال الجيزة، في سقوط عاطل بالعقد الثالث من العمر، لاتهامه بحيازة أسلحة نارية وذخيرة بدون ترخيص، وتخزينها بمنطقة سكنة بالعجوزة، وأنه كان يروجها على عملائه بالمنطقة لبيعها والحصول على مبالغ مالية.

وأدلى المتهم أمام النيابة، باعترافات تفصيلية، حيث أفاد أنه لجأ لتجارة الأسلحة لاحتياجه للأموال، وأن تجارة السلاح مربحه جدًا في وقت قصير، وقام بتخزينها في مسكنه، لبيعها لعملاء يتعامل معهم في هذا النشاط الإجرامي.

وأفاد المتهم، أن حارس العقار كان يشك فيا في الفترة الأخيرة، نتيجة ملاحظته ليا في الدخول والخروج من العقار، حتى قام بالإبلاغ عني.

فيما طلبت النيابة إرسال المضبوطات للمعمل الجنائي لفحصها، وطلبت التحريات التكميلية حول الواقعة.

بداية الواقعة، كانت عندما تبلغ لقسم شرطة العجوزة، قيام عاطل في عقده الثالث من العمر يدعى "أ.د"، بحوزته أسلحة نارية بمنطقة سكنه بالعجوزة، فتمكنت القوات بإشراف اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة من القبض عليه.

وبإجراء التحريات، تبين صحة ما ورد من معلومات، وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده تمكن ضبطه حال تواجده بمنطقة سكنه بدائرة القسم وبحوزته المضبوطات التالية: "ذخائر وسلاح ناري، وفرد خرطوش، وبندقية، وعدة طلقات".

