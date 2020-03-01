مصر | مجازاة مسئولين سابقين بالنقل العام لاستلامهم "معجون فاسد"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مجازاة مسئولين سابقين بالنقل العام لاستلامهم "معجون فاسد" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، اليوم الأحد، حكمها في اتهام ٧ مسئولين سابقين وموظفين بالنقل العام، باستلام أصناف معجون أبيض وأحمر، برغم وجود عيب وبائي بها.

وتضمن الحكم مجازاة رئيس الإدارة المركزية لورش الترام بهيئة النقل العام سابقًا، وملاحظ بورش الكهرباء بترام بورسعيد سابقًا، وفني كهرباء بموقف مترو مصر الجديدة سابقًا، بغرامة تعادل مثلي أجرهم.

كما خصمت أجر 30 يوما من راتب مدير عام الورش بترام بورسعيد، ومدير إدارة المحطات بالترام، وفني بموقف مترو مصر الجديدة. وانقضت الدعوى التأديبية للمحال السابع بصفته مدير عام الورش بمترو مصر الجديدة سابقًا بوفاته. Advertisements وصدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن. ونسبت النيابة الإدارية للمحالين من الأول وحتى السادس، في عام ٢٠٠٨ حتى ٢٠١١، أنهم قبلوا أصناف المعجون الأبيض والأحمر باعتبارهم أعضاء لجنة الفحص والاستلام بالرغم من عدم مطابقتها للمواصفات الفنية ووجود عيب وبائي بها، ما ألحق ضررا ماليا بالهيئة، تمثل في قيمة العبوات التالفة التي تم فتحها.