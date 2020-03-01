أخبار مصر | سعد عبدالحفيظ: 'الصحفيين' من أفقر النقابات المهنية وليس لديها مصادر دخل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سعد عبدالحفيظ: 'الصحفيين' من أفقر النقابات المهنية وليس لديها مصادر دخل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال محمد سعد عبدالحفيظ رئيس لجنة الإسكان بنقابة الصحفيين، إن اللجنة ستعلن قريبًا عم وحدات جديدة بمساحات تتراوح بين 90 إلى 300 متر بأماكن مختلفة، لمتوسطي الدخل والأعلى دخلًا، مؤكدًا أن النقابة لا تدخر جهدًا في توفير أفضل الأسعار والتسهيلات للزملاء أعضاء الجمعية العمومية.

وأضاف خلال بث له على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن اللجنة بالتعاون مع النقيب ضياء رشوان بذلت جهدًا كبيرًا في الحصول على وحدات الإسكان الاجتماعي، وذلك للتوفير على الزملاء الصحفيين الدخول في قرعة، بمشاركة عشرات الآلاف من المتقدمين.

وأكد "عبدالحفيظ" أنه بحلول شهر أغسطس المقبل، ستكون قد وفرت لجنة الإسكان نحو 2000 وحدة للزملاء أعضاء الجمعية العمومية، بمختلف الأماكن والمحافظات، وذلك للزملاء محدودي الدخل، ومتوسطي الدخل، والأعلى دخلًا.

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وأوضح رئيس لجنة الإسكان، أن النقابة تعمل على إحياء مشروع إسكان الصحفيين من جديد، وذلك بعدما استردت النقابة أرضها بمدينة السادس من أكتوبر، وقامت بدفع المبالغ المستحقة من ميزانيتها المحدودة، ومازالت في انتظار صدور القرار الوزاري، وبدء البحث عن مطور عقاري وفتح باب الحجز.

ولفت "عبدالحفيظ" إلى أن اللجنة بالتعاون مع النقيب تقوم بمجهود كبير خلال الفترة الحالية، وتتابع بشكل دوري ومستمر مع كافة الجهات، سواء كانت جهاز المجتمعات العمرانية، أو وزارة الإسكان، أو صندوق الإسكان الاجتماعي، أو جهاز مدينة أكتوبر، أو وزارة الأوقاف، وغير ذلك.

وتابع: "هذا دورنا الذي انتخبتنا لأجله الجمعية العمومية، دورنا أن نحافظ على المهنة، وأن نحمي الزملاء، وأيضًا أن نوفر لأعضاذ الجمعية العمومية كافة الخدمات، وذلك على الرغم من أن نقابة الصحفيين من أفقر النقابات المهنية، وميزانيتها محدودة، وليس لديها أي مصادر تمويل".

وأوضح "عبدالحفيظ" أن آخر وحدات أعلنت عنها لجنة الإسكان بالنقابة، كانت في عهد النقيب الأسبق يحيى قلاش، عام 2016، وكان رئيس اللجنة وقتها أبوالسعود محمد عضو مجلس النقابة الأسبق، مؤكدًا أن اللجنة الآن تبحث عن أفضل المتاح، في ظل مناخ عام تتأثر به.