أخبار مصر | 'إسكان الصحفيين': بعد ما نقدم خدمات للزملاء العايشين هنوفر للي هيتوفاهم الله قريبًا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 'إسكان الصحفيين': بعد ما نقدم خدمات للزملاء العايشين هنوفر للي هيتوفاهم الله قريبًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال محمد سعد عبدالحفيظ رئيس لجنة الإسكان بنقابة الصحفيين، إن اللجنة ستعمل على توفير مقابر للزملاء الصحفيين، بمنطقة أكتوبر ومناطق أخرى، وذلك بعد الانتهاء من توفير كافة الوحدات السكنية التي اتفقت عليها النقابة خلال الفترة المقبل.

وأضاف خلال بث له على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "بعد ما نقدم خدمات للي عايشين، هنقدم للزملاء اللي هيتوفاهم الله قريبًا".

وأكد "عبدالحفيظ" أنه بحلول شهر أغسطس المقبل، ستكون قد وفرت لجنة الإسكان نحو 2000 وحدة للزملاء أعضاء الجمعية العمومية، بمختلف الأماكن والمحافظات، وذلك للزملاء محدودي الدخل، ومتوسطي الدخل، والأعلى دخلًا.