أخبار مصر | في المرحلة النهائية.. 6 معلومات عن القمر الصناعي المصري "طيبة -1"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر في المرحلة النهائية.. 6 معلومات عن القمر الصناعي المصري "طيبة -1" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مصر في عالم الأقمار.. عبارة تبدو بسيطة، لكنها ساهمت في رفع اسم الدولة المصرية، بعالم الأقمار الصناعية المخصصة لأغراض الاتصالات، حيث عملت وكالة الفضاء المصرية، خلال السنوات الماضية، على إطلاق قمر صناعي جديد يُسمي “طيبة-1”.

"طيبة-1" القمر الصناعي الجديد، دخل مراحل الضبط الدقيق النهائي، للعمل به في عمليات الاتصال وشبكة المعلومات الدولية.

الخليج 365 يستعرض أبرز المعلومات عن القمر الصناعي المصري "طيبة-1"



1- تم إطلاقه الثلاثاء 26 نوفمبر المنقضي.

2- يعتبر القمر المصرى "طيبة 1" بداية لدخول مصر عالم الأقمار الصناعية المخصصة لأغراض الاتصالات.

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3- لم يتم تحديد الموعد المخصص لعمله.

4- القمر الصناعي موجود في المدار المخصص له وهو المدار الثابت على ارتفاع 36 ألف كيلو من سطح الأرض.

5- يجرى التحكم فيه حاليًا من مصر.

6- يمثل نقلة كبيرة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.