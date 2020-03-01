أخبار مصر | للصحفيين.. ماذا تفعل إذا وجدت عيوبًا بوحدات الإسكان الاجتماعي خلال الاستلام؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر للصحفيين.. ماذا تفعل إذا وجدت عيوبًا بوحدات الإسكان الاجتماعي خلال الاستلام؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال محمد سعد عبدالحفيظ رئيس لجنة الإسكان بنقابة الصحفيين، إن بعض الزملاء أعضاء الجمعية العمومية للنقابة، تقدموا بشكاوى من وحدات الإسكان الاجتماعي التي طرحتها النقابة مؤخرًا، من تهالك بعضها أو سرقة بعض محتوياتها مثل صنابير المياه والنوافذ الخشب وغير ذلك.

وأضاف "عبدالحفيظ" خلال بث مباشر على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن الشركات المتعاقدة لتنفيذ الوحدات، اتفقت على تسليمها سليمة بنسبة 100%، وذلك بضمان صندوق الإسكان الاجتماعي، وجهاز مدينة أكتوبر، ووفق العقد والاتفاق.

وتابع: "في حال وجد الزميل الوحدة غير سليمة، عليه الرجوع إلى النقابة وإخطارها، والنقابة يتقوم بمخاطبة الصندوق، وإذا كانت عدد من الوحدات فيها بعض المشاكل سيتم حلها"، مطالبًا الزملاء بتدم استلام أي وحدات، إلا بعد التأكد من أنها سليمة وخالية من العيوب.