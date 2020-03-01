أخبار مصر | الأرصاد تعلن موعد انتهاء فصل الشتاء.. وتحذر من طقس متقلب في الأيام المقبلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأرصاد تعلن موعد انتهاء فصل الشتاء.. وتحذر من طقس متقلب في الأيام المقبلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعات حالة الطقس خلال الـ48 ساعة المقبلة، إذ يسود طقس معتدل نهارا، شديد البرودة ليلا، على الوجه البحري والسواحل الشمالية، دافئ نهارا شديد البرودة ليلا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، فيما تظهر الشبورة المائية الكثيفة صباحا.

وتوقعت الهيئة سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق بالسواحل الشمالية، والرياح المعتدلة على أغلب الأنحاء، وتنشط على جنوب سيناء والغردقة، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة.

وأكد الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد، أنّ درجات الحرارة تشهد ارتفاعًا تدريجيًا عن معدلاتها الطبيعية خلال الـ48 ساعة المقبلة بقيم تتراوح من 3 إلى 4 درجات ليسود طقس دافئ على أغلب الأنحاء، مضيفا أنه رغم الأجواء الصيفية الموجودة خلال ساعات النهار، فإنه يتبقى 20 يوما في فصل الشتاء.

وحذرت إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بُعد بهيئة الأرصاد الجوية، من التغير السريع في درجات الحرارة، وأن تلك الفترة تشهد تقلبات في الأحوال الجوية، مشيرة إلى أننا بنهاية فصل الشتاء ونقترب من بداية فصل الربيع الذي هو من المقرر أن يبدأ في 21 مارس الجاري.