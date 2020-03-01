أخبار مصر | وحدات جديدة للصحفيين بـ كومباوند جاردينيا بأكتوبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وحدات جديدة للصحفيين بـ كومباوند جاردينيا بأكتوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن محمد سعد عبدالحفيظ رئيس لجنة الإسكان بنقابة الصحفيين، عن توفير وحدات جديدة للزملاء الصحفيين أعضاء الجمعية العمومية، بكومباوند "جاردينيا" بمحور جمال عبدالناصر بمدينة السادس من أكتوبر.

وقال "عبدالحفيظ" خلال بث مباشر على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن النقابة تنتهي الآن من بنود بروتوكول التعاون مع الشركة المنفذة، وتنتظر التفاصيل، مؤكدًا أن الوحدات ستكون "نصف تشطيب"، وجاهز للتسليم الفوري.

وأضاف: "الزميل الصحفي الذي سيقوم بدفع المقدم، يتعاقد ويتسلم المفتاح فورًا، وسيكون هناك تسهيلات للسداد بدون فوائد".

وتابع: "بحلول شهر أغسطس، ستكون النقابة قد حصلت على نحو 2000 وحدة من سكن مصر ودار مصر وجنة.