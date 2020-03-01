أخبار مصر | تعرف على علاقة الدكتور مجدي يعقوب بمصمم نورمان فوستر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على علاقة الدكتور مجدي يعقوب بمصمم نورمان فوستر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الدكتور مجدي يعقوب، عن هوية مصمم مستشفى أسوان للقلب، خلال لقاء تليفزيوني في برنامج "معكم" الذي تقدمة الإعلامية “منى الشاذلي"، قائلًا: إن المصمم المعماري للمستشفى هو" العالمي نورمان فوستر".

وأضاف "يعقوب": أن تصميم المستشفى على شكل "مركب في النيل" بأسوان وعلى شكل هرم، حيث كل غرفة مريض داخل المستشفى تطل على الشكل الهرمي، مما يساعد علي تحسين حالة المريض النفسية خلال فترة النقاهة.

وتستعرض "الخليج 365" في تقريرها التالي نبذة عن نورمان فوستر:

من هو نورمان فوستر:

يعد نورمان فوستر من أشهر المعماريين حول العالم، حيث يعرف بتصاميمه عالية الدقة ونظرته المستقبلية، وحصل على أهم جائزة معمارية وهي "جائزة البريتزكر" المرموقة.

بدايات نورمان فوستر

ولد نورمان روبرت فوستر في 1 يونيو عام 1935، في ستوكبورت، إنجلترا، وعمل والده في شركة للهندسة الكهربائية الثقيلة، وأخذ مهنة البناء والتصميم، بسبب حبه لفن الرسم، حيث كان يرسم مختلف أنواع الآلات.

Burnage Grammar تعرض نورمان للتنمر من قبل زملائه في مدرسة، ما دفعه لمغادرة المدرسة ثم اجتياز امتحان القبول للمتدربين المنشأ في قاعة مدينة مانشستر عام 1951، الذي أعطى فرصة عمل في مكتب أمانة صندوق مدينة مانشستر، خلال هذه الفترة عادت إليه فكرة متابعة مهنة التصميم المعماري.

في عام 1953 استكمل خدمته الوطنية، وشغل منصب مدير العقود لدى "جون بيرشو وشركاؤه" كمساعد لبيرشو، ثم ترقي إلى قسم الرسم المعماري، لما تميزت به رسوماته من إبداع.

حصل على مقعد بكلية الهندسة المعمارية وتخطيط المدن في جامعة مانشستر عام 1956، وبالرغم من عمله لتمويل دراسته أكمل تخرجه عام 1961.

حاز على "زمالة هنري" في كلية ييل المرموقة للهندسة المعمارية، في كونيتيكت، الولايات المتحدة الأمريكية، نال فيها درجة الماجستير في الهندسة المعمارية، وتأثر بعمارة لو كوربوزييه، فرانك لويد رايت، ومس فان دي روه.

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أهم إنجازات نورمان فوستر

أسس مكتب هندسي بعنوان "الفريق 4" عام 1963، ونال شهره بتصاميمه ذات التقنية العالية، لكن تم حل الفريق في عام 1967، وفي نفس العام أنشأ ورمان إلى جانب زوجته ويندي تشيزمان مكتب "فوستر وشركاؤه" في لندن.

وبدأت المؤسسة بتصميم وتنفيذ هياكل ضخمة، مباني صناعية، مشاريع نقل، منازل خاصة إضافة إلى تصميم المواقع المفتوحة والساحات العامة.

عام 1967 الذي يعد "willis faber & dumas" صممت الشركة مقر من الأعمال الهامة والسابقة لعصرها، ثم تصميم وتنفيذ فوستر لمركز سينسبري للفنون البصرية عام 1978، وهو متحف فني ضمن حرم جامعة إيست أنجليا. كما حصل تصميمه للمبنى الطرفي في مطار لندن ستانستد في 1990 على "جائزة مس فان دي روه"، وتعتبر من أهم منشآت نورمان مطار هونج كونج الدولي في الصين 1998، الذي يعد أكبر مطار في العالم لدرجة أن رؤيته من الفضاء ممكنة. كما قام بتصميم متحف جوسلين للفنون 1994 في أوماها، الولايات المتحدة الأمريكية، وجسر ميلاو جنوب فرنسا 2004 الذي يعد أطول جسر في العالم.

في عام 2009 عمل مع ستيف جويز حتى وفاته على تصميم مكاتب شركة آبل في كاليفورنيا، الولايات المتحدة الأمريكية، وما زال العمل مع الشركة مستمرًا.

بلغ نورمان عقده الثامنين ومازال الكثير من المشاريع قيد الدراسة والتصميم والتنفيذ، مثل مطار مدينة نيو مكسيكو الدولي في المكسيك، جزيرة الكريستال في موسكو، مركز كومكاست للابتكار والتكنولوجيا في بنسلفانيا، الولايات المتحدة، مشروع نيوم المستقبلي في المملكة السعودية، وغيرها الكثير من الأعمال.

كما شارك في مجلس أمانة مؤسسة الهندسة المعمارية كعضو، ثم تم انتخابه زميل للأكاديمية الملكية في 1983، وأكاديميا ملكيا في 1991، وزميل فخريًا للأكاديمية الملكية للهندسة المعمارية في 1995. منح درجة البكالوريوس مع درجة الشرف برتبة فارس 1990، رفعت رتبته إلى "السير" وحصل على وسام الاستحقاق الشرفي عام 1997، ثم تمت ترقيته إلى منصب "البارون" في إنجلترا، كما حصل في 2017 على "حربة مدينة لندن".

أهم الجوائز نورمان فوستر

تعد من أهم جوائز التي حصل عليها "جائزة البريتزكر" للهندسة المعمارية في 2009، التي تعادل جائزة نوبل، بالإضافة لجائزة ستيرلينغ عن مبنى بلومبيرج في لندن في 2018، جائزة "ليني"، جائزة الآغاخان للهندسة المعمارية، دكتوراه فخرية من جامعة دندي للهندسة المعمارية وغيرها.

