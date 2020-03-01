شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية: صرف 40 ألف جنيه لدعم مدرستي «الأمل للصم» و«النور للمكفوفين» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، صرف مبلغ 40 ألف جنيه دعم مالي من المحافظة لمدرسة الأمل للصم وضعاف السمع، ومدرسة النور للمكفوفين بمدينة شبين الكوم، للإرتقاء ورفع مستوى الخدمات.

جاء ذلك خلال زيارته المفاجئة، التي رافقه فيها فريق من الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة، وذلك لمتابعة سير العمل ومدى hنضباط العملية التعليمية.

Advertisements

ووجه المحافظ، مدير مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع، بعمل حصر شامل لكافة احتياجات المدرسة بمختلف أقسامها، وذلك في سبيل توفيرها لضمان تقديم خدمة تعليمية أفضل للطلاب.

وتفقد المحافظ الفصول الدراسية بمختلف المراحل للتأكد من مستوى الطلاب ومدى استيعابهم للمواد العلمية ومدى كفاءة المعلمين وكيفية التعامل مع الطلاب، وكذا تفقد ورش النجارة والسباكة والمطعم والمطبخ ومنتجات الطلاب اليدوية وأماكن مبيت الطلاب، مشددأ على ضرورة رفع كفاءة أماكن المبيت مراعاة لحقوقهم، هذا وتضم المدرسة 9 فصول إبتدائي، 8 إعدادي، 9 ثانوي وكذا 5 أقسام متنوعة ومنها (سباكة – نجارة – تفصيل – تريكو – زخرفة).

وتفقد المحافظ مدرسة النور للمكفوفين واستمع لشرح وافي من مدير المدرسة عن النظام التعليمي القائم على طريقة برايل وتضم المدرسة 135 طالب، كما تفقد معمل الحاسب الآلي والمكتبة، وطالب بضرورة رفع كفاءة أماكن المبيت الخاص بالطلاب.

اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية فى جولة تفقدية لمدرستى الأمل للصم وضعاف السمع والنور للمكفوفين بشبين الكوم