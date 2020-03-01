شكرا لقرائتكم خبر عن التفاصيل الكاملة لوفاة طالب بكلية التربية الرياضية ببني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توفى الطالب محمد جمال قرني محمد، الطالب بكلية التربية الرياضية، أثناء دوري الجامعة لكرة القدم الخماسي.

كان الطالب قد لعب الشوط الأول وخرج، وبينما يشجع فريق كليته وأثناء متابعته المباراة سقط على الأرض، ليتم نقله على الفور إلى المستشفى الجامعي، حيث أكد تقرير الطبيب الشرعي أن سبب الوفاة توقف مفاجئ بعضله القلب.

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وعلى الفور توجه الدكتور منصور حسن، رئيس الجامعة إلى المستشفى الجامعي، للتعرف على تداعيات الواقعة وقدم واجب العزاء لوالده.

ويتوجه رئيس الجامعة بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن أسرة الجامعة بخالص العزاء وصادق المواساة لأسرة الطالب، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته.

كان قد توفى طالب أثناء متابعته مباراة لكرة القدم في «ملعب 25 يناير»، داخل حرم جامعة بني سويف، الأحد، إثر إصابته بحالة إعياء شديد ناتجة عن هبوط حاد مفاجئ في الدورة الدموية، حيث فوجئ طلاب جامعة بني سويف بسقوط زميل لهم يدعى «محمد. أ. م» أثناء مشاهدته مباراة كرة القدم بدوري الجامعة، وتم نقله في حالة فقدان للوعي إلى قسم الاستقبال والطوارئ بالمستشفى الجامعي.