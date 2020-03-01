شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 6 وإصابة 6 آخرين في حادث انقلاب «تروسيكل» بسوهاج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لقيت 4 سيدات وطفلين مصرعهم، وأصيب 6 أشخاص آخرون من ذويهم بإصابات وجروح متفرقة، في حادث انقلاب عربة «تروسيكل» تقلهم بطريق «نجع الدير» بدائرة مركز سوهاج.

كان اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، قد تلقى إخطارًا من العميد عبدالمجيد رضوان، مأمور مركز شرطة سوهاج، بإنقلاب عربة «تروسيكل» تقل مجموعة من الأشخاص أثناء سيرها على طريق «نجع الدير» بدائرة المركز، فانتقل اللواء عبدالحميد أبوموسى، مدير المباحث الجنائية، وضباط وحدة مباحث المركز إلى مكان البلاغ، وتبين من المعاينة والفحص للرائد أحمد صقر، رئيس مباحث مركز سوهاج، انقلاب التروسيكل نتيجة السرعة الزئدة وإختلال عجلة القيادة في يد قائده أثناء مروره بأحد المنحنيات بالمنطقة الجبلية.

وأسفر الحادث عن مصرع كل من: ماريان عدلي الضوي «30 سنة- ربة منزل»، وشقيقتيها مريم «32 سنة- ربة منزل»، ورانيا «30 سنة – ربة منزل»، وسميحة أسعد فهيم «50 سنة – ربة منزل»، والطفلين شنودة هاني جاب الله «عام واحد»، وشقيقه كاراس «6 سنوات»، وأصيب في الحادث 6 أشخاص آخرين، وجميعهم يقيمون بقرية «عرابة أبوعزيز» بدائرة مركز سوهاج، وقد تم نقل الجثث إلى مستشفى سوهاج العام، والمصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعى، وتحرر بالحادث المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.