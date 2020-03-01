شكرا لقرائتكم خبر عن أحدث عاهة مستديمة لـ«حماته».. تعرف على قرار المحكمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قضت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار أمجد عبدالمجيد عوض، بمعاقبة عامل بالسجن لمدة سنة وبراءة شقيقه، في واقعة التسبب في أحداث عاهة مستديمة لوالدة طليقته «حماته» بدائرة مركز مشتول السوق.

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تعود أحداث القضية لشهر سبتمبر من العام الماضي 2019، بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية بلاغًا من «هـ.أ. ع» 45 عامًا، ربة منزل مقيمة دائرة مشتول السوق، تُفيد بأنه حال حضور طليق نجلتها وبرفقته شقيقه لمسكنها ومحاولتهما أخذ حفيدتها «نجلة الأول» بالقوة، حدثت مناوشات لفظية بينهم أثناء منعهم من أخذ حفيدتها؛ وفؤجئت بلطمة تسببت في أحداث عاهة مستديمة لها.

توصلت التحريات لصحة ما جاء بالبلاغ، بقيام «م. م. ح» عامل مقيم منية سلمنت، وشقيقه «ح»، بالتعدي على المجني عليها، وقيام المتهم الثاني بالإمساك بها، أثناء قيام شقيقه بتسديد لكمة إليها بعينها اليمني، محدثين الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي المرفق في القضية والذي تخلف عنها حدوث عاهة مستديمة لها تقدر بنسبة 25% في العين اليمني.

تم تحرير محضر بالواقعة، بالعرض على النيابة أحالتهما لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.