شكرا لقرائتكم خبر عن السيطرة على حريق شب في خط أنابيب سولار ببنها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت أجهزة الحماية المدنية بالقليوبية من السيطرة على حريق شب بخط نقل السولار من مسطرد إلى طنطا، والمار بقرية ميت عاصم مركز بنها، حيث فوجئ الأهالي بإنفجار الخط، واشتعال النيران في الجزء المار أسفل الترعة بالقرية في المنطقة الواقعة خارج الكتلة السكانية، ولم يسفر الحريق عن أي إصابات أو خسائر في الأرواح وجرت السيطرة عليه، وجارٍ عمليات التبريد.

وانتقلت أجهزة الأمن بالمحافظة لمتابعة الحالة، وبيان سبب الحريق، والذي نجحت قوات الحماية المدنية في السيطرة عليه قبل امتداده للمناطق المجاورة.

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تحرر محضر بالواقعة وجرى غلق الخط من المحبس الرئيسي، وتولت النيابة التحقيق، والتي كلفت بانتداب المعمل الجنائي لفحص الحريق، وبيان إذا ما كان متعمدًا من عدمه وكيفية اشتعال النيران وطلب تحريات المباحث.

تلقى اللواء أحمد عشماوي، مدير الحماية المدنية بالقليوبية، بلاغًا بنشوب حريق في خط أنابيب السولار المار بقرية ميت عاصم مركز بنها أسفل إحدى الترع، وانتقل مدير الأمن وجرى الدفع بخزان الإطفاء الاستراتيجي و10 سيارات إطفاء من الحماية المدنية بالقليوبية، وجرى غلق المحبس الرئيسي، والسيطرة على الموقف تمامًا وإخماد ألسنة اللهب وجارٍ حاليًا تبريد سطح الترعة.

ونجحت قوات الحماية المدنية والإطفاء في منع امتداد الحريق للمباني المجاورة وتأمين ثلاجة حفظ في محيط الحريق من وصول النيران لها، وتبين من المعاينة أن الخط شهد انفجارا مفاجئا، اشتعلت بعده النيران دون خسائر في الأرواح، بينما تبين أن الحريق شب في خط نقل السولار مسطرد/ طنطا المار ببنها، وجرى وقف الخط، حيث دفعت الشركة المختصة بفرق لإصلاح الخط عقب الانتهاء من المعاينة وبيان سبب الحريق.

فيما انتقل لمكان الحادث محافظ القليوبية ومدير الأمن للاطمئنان على جهود الإطفاء والإشراف على عمليات التبريد، حيث تقرر تشكيل لجنة من الجهات المختصة لفحص الحريق وبيان أسبابها، حيث لم تصل أجهزة الأمن حتى الآن لسبب الحريق، وهل تعرض الخط لتخريب متعمد من عدمه.