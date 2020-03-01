شكرا لقرائتكم خبر عن القوات المسلحة تقدم الدعم لإغاثة المتضررين من فيضانات وسيول جنوب السودان (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، لتقديم الدعم لإغاثة المتضررين من الفيضانات والسيول بجمهورية جنوب السودان، أصدر الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، أوامره بشحن مساعدات الإغاثة المقدمة من وزارة الصحة والسكان ووزارة التضامن الاجتماعى والهلال الأحمر المصري والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية إلى جمهورية جنوب السودان.

جاء ذلك حسبما نشرت الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، اليوم الأحد.

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وتتمثل المساعدات المقدمة في أدوية ومستلزمات طبية لمساعدة الأشقاء في جمهورية جنوب السودان في أعمال إغاثة المتضررين من الفيضانات والسيول التي إجتاحت البلاد، وتم نقل المساعدات عبر الطائرات العسكرية إلى مطار جوبا بجنوب السودان.

يأتى ذلك انطلاقًا من الروابط التاريخية والقومية لمصر تجاه الأشقاء الأفارقة وتقديم الدعم والتضامن الكامل معهم في أوقات المحن والأزمات.