شكرا لقرائتكم خبر عن داخل «ملعب 25 يناير».. تفاصيل وفاة شاب أثناء مشاهدة مباراة كرة قدم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توفى طالب أثناء متابعته مباراة لكرة القدم في «ملعب 25 يناير»، داخل حرم جامعة بني سويف، الأحد، إثر إصابته بحالة إعياء شديد ناتجة عن هبوط حاد مفاجئ في الدورة الدموية.

كان طلاب جامعة بني سويف فوجئوا بسقوط زميل لهم يدعى «محمد. أ. م» أثناء مشاهدته مباراة كرة القدم بدوري الجامعة، وتم نقله في حالة فقدان للوعي إلى قسم الاستقبال والطوارئ بالمستشفى الجامعي.

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وتداول طلاب الجامعة عبر حساباتهم وجروبات وصفحات موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» منشورات تفيد بوفاة الطالب نتيجة «بلع لسانه» أثناء مشاركته في مباراة لكرة القدم بالجامعة.

من جانبه، نفى الدكتور محمد شعبان، مدير مستشفى بني سويف الجامعي، ما تم تداوله على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن حالة وفاة الطالب طبيعية «قضاء وقدر» إثر إصابته بإعياء شديد أثناء متابعته لزملائه المشاركين بإحدى مباريات دوري كرة القدم بالجامعة.

وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لاستصدار تصريح الدفن.