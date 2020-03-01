شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل إعادة محاكمة متهم بـ«مذبحة كرداسة» لـ6 إبريل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجلت محكمة جنايات القاهرة، محاكمة المتهم «ع. ص» في إعادة محاكمته في القضية المعروفة إعلاميا بـ«مذبحة كرداسة» والمتهم فيها مع آخرين بقتل مأمور المركز ونائبه و12 ضابطا وفرد شرطة، لجلسة 6 إبريل المقبل للاطلاع.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد شرين فهمي، وعضوية كل من المستشار عصام أبوالعلا، والمستشار حسن السايس، وسكرتارية حمدى الشناوي.

كانت النيابة وجهت للمتهم تهم الاشتراك مع آخرين في القتل العمد، وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص، والانضمام لجماعة أُسِّست على خلاف القانون، والتجمهر، والإتلاف العمدي للممتلكات العامة والخاصة، وسرقة محتويات مركز الشرطة، وتهريب مساجين كانوا محتجزين في القسم، والسرقة.