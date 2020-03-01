شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة المستشفيات التعليمية يفتتح المبنى الجديد لمعهد السمع والكلام (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتور محمد صلاح الدين زعتر، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، المبنى الجديد واعمال التطوير بمعهد السمع والكلام بامبابة، مشيرا إلى أن التكلفة الإجمالية لتطوير وتجهيز المبنى الجديد للمعهد حوالى 150 مليون جنيه.

وقال زعتر، إن المبنى الجديد يشتمل على رفع كفاءة العيادات الخارجية بزيادة عددها وتطبيق أعلى معايير الجودة ومكافحة العدوى وتدعيم أماكن الانتظار بإضافة أماكن انتظار خارجية لراحة المترددين على المعهد وتم تزويد العيادات بنظام الإستدعاء الالكترونى لتنظيم الدخول وراحة المرضى.

وأضاف أنه تم إنشاء وحدة جديدة لغازات الدم بخزان أكسجين سعة 10 آلاف متر مكعب، وانشاء وحدة تعقيم مركزى بأحدث أجهزة التعقيم (البلازما)، كذلك تم تصميم نظام إنذار ضد الحريق متصل بوحدة إطفاء مركزية، وتم إنشاء محطة توليد كهرباء (ديزل) لضمان عدم انقطاع التيار الكهربائى في أي وقت، إلى جانب رفع كفاءة جناح الإدارة وتطوير المكتبة الإلكترونية وقاعة الإجتماعات.

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وأشار زعتر إلى أنه بالنسبة لقسم التخاطب فقد تم رفع كفاءة عيادات التشخيص وعيادات المناظير ووحدة علاج تشخيص صعوبة البلع كخدمة طبية مستحدثة، فضلا عن تطوير قاعات تدريب الأطفال من زارعى القوقعة، وتم تطوير وحدة علاج صعوبات التعلم وتحديث وحدة الدمج لأصحاب الإعاقات السمعية ضمن فصول المدارس في المراحل المختلفة، كما تم إنشاء قاعة مؤتمرات مجهزة بأحدث التقنيات لعقد الأنشطة التدريبية والتعليم الطبى المستمر تتسع لعدد 80 فردا.

وأوضح الدكتور أحمد مصطفى، مدير المعهد، أن أعمال التطوير شملت أيضًا قسم السمعيات وهو من الأقسام الفريدة على مستوى جمهورية مصر العربية، حيث تم تجهيزه بأحدث أجهزة تشخيص أمراض السمع والاتزان وتم تجهيزه لاستقبال حالات التشخيص والكشف المبكر لضعاف السمع ضمن المبادرة الرئاسية التي تم تدشينها لهذا الغرض وتم تجهيز القسم بأحدث الكبائن المعزولة لضمان دقة التشخيص، كما يشتمل الدور على قسم المعامل، والذي تم تجهيزه ليواكب أحدث المستجدات في مجال التحاليل الطبية لتقديم خدمة طبية متكاملة.

وتابع مصطفى أنه تم إنشاء القسم الداخلي بطاقة عدد 24 سريرا وملحق به معمل لاختبارات النوم مجهز بأحدث الأجهزة لتشخيص متلازمة أمراض النوم، وملحق بالقسم سكن خاص للأطباء، بالإضافة إلى إنشاء جناح جديد للعمليات بطاقة 5 غرف عمليات كبرى مجهزة بأحدث أجهزة الليزر والمناظير الضوئية المستخدمة في جراحات الجيوب الأنفية وبأحدث الميكروسكوبات لجراحات الأذن الدقيقة والحنجرة وتم تجهيز بعضها تجهيز خاص لعمليات زراعة القوقعة والتى تنفذ ضمن المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار، وهناك أيضا غرفة عمليات لعمل المناظير والحقن الحنجرى، كما يضم الجناح عدد 3 غرف إفاقة وسكن خاص بالطبيبات والممرضات.

وقال الدكتور سامح نظمي، نائب مدير المعهد، إن الخدمات التي يقدمها المعهد، وهي عمليات زرع القوقعة وعلاج أمراض وعمليات ومناظير الأنف والأذن والحنجرة بمختلف أنواعها، التخاطب، علاج أمراض السمعيات، رسم سمع بالكمبيوتر، إختبار الاتزان، الانبعاث الصوتى والتصوير الحنجرى، مشيرًا إلى أن عدد المترددين على المعهد سنوياً 160 ألف مريض، ويجري نحو 3279 عملية في الأنف والأذن والحنجرة و476 عمليات زراعة القوقعة.

رئيس هيئة المستشفيات التعليمية يفتتح المبنى الجديد لمعهد السمع والكلام

رئيس هيئة المستشفيات التعليمية يفتتح المبنى الجديد لمعهد السمع والكلام

رئيس هيئة المستشفيات التعليمية يفتتح المبنى الجديد لمعهد السمع والكلام

رئيس هيئة المستشفيات التعليمية يفتتح المبنى الجديد لمعهد السمع والكلام

رئيس هيئة المستشفيات التعليمية يفتتح المبنى الجديد لمعهد السمع والكلام

رئيس هيئة المستشفيات التعليمية يفتتح المبنى الجديد لمعهد السمع والكلام