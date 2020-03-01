شكرا لقرائتكم خبر عن شركات الطيران توضح موقف تذاكر العُمرة الملغاة من الغرامات والرسوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استجابة لتحركات غرفة شركات السياحة، وافقت شركات الطيران الخاصة العاملة في رحلات نقل المعتمرين على إلغاء كافة الغرامات والرسوم على تذاكر العمرة الملغاة بعد القرار السعودي بتعليق رحلات العمرة.

ويسري هذا الإلغاء في حالة استرداد قيمة التذاكر أو تأجيل موعدها أو تغيير وجهتها، يأتي هذا القرار بعد أن وافقت كل من شركتي مصر للطيران والخطوط الجوية السعودية على قرار مماثل فور صدور القرار السعودي، وقررت الشركتان إلغاء كافة الغرامات والرسوم على التذاكر الملغاة في حالة استرداد قيمتها أو تأجيل توقيتها أو تغيير خط سيرها.

كانت وزارة الحج والعمرة السعودية قد أعلنت، اليوم الأحد، وجود آلية إلكترونية لطلب استرجاع رسوم التأشيرات وأجور الخدمات عن طريق وكلاء العمرة في بلدان المعتمرين فقط وذلك بعد قرار تعليق الدخول إلى المملكة بشكل مؤقت احترازيًا.

وأوضحت في بيان لها أن من لديه أي مطالبات مراجعة وكلاء العمرة المحليين في بلدانهم، داعية من لديه أي استفسار إلى التواصل مع مركز خدمات المستفيدين بالوزارة على الرقم «00966920002814»، أو عبر البريد الإلكتروني «‏[email protected]».

ووجه مجلس إدارة الغرفة، برئاسة حسام الشاعر الشكر إلى شركات الطيران لتعاونهم المستمر مع قطاع السياحة.

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جاء ذلك في إطار جهود غرفة شركات السياحة للمتابعة على مدار الساعة لتداعيات قرار السلطات السعودية بتعليق منح تأشيرات العمرة، وتعليق الدخول مؤقتًا لحين تجهيز الحجر الصحي بجميع منافذ الدخول للمملكة بناء على تعليمات وزارة الصحة السعودية بسبب الكورونا.

واستمرت تلك الجهود من غرفة العمليات التي تم تشكيلها من أعضاء مجلس إدارة الغرفة مع شركات الطيران عن الوصول لحلول تراعي حتمية الظرف الطارئ في إلغاء الرحلات.

من ناحية أخرى، وفي إطار الاجتماعات المكثفة بغرفة شركات السياحة الأيام الماضية، عقدت لجنة السياحة الدينية بالغرفة اجتماعًا استمر عدة ساعات لبحث آخر تداعيات الموقف بالنسبة لرحلات العمرة، وآلية استرداد مستحقات الشركات السياحية لدى شركات الطيران والفنادق والخدمات لمن يرغب من أصحاب الشركات تمهيدا لإعادتها إلى المعتمرين.

ومن المنتظر أن يتم استكمال المناقشات في اجتماع اللجنة العليا الحج والعمرة، اليوم الأحد، والتي تضم في عضويتها ممثلين لوزارة السياحة وغرفة الشركات واتحاد الغرف السياحية، بجانب بحث الموقف من كافة الرسوم والمستحقات التي تم تحصيلها من المعتمرين الذين لم يتمكنوا من السفر.

من جانبه، أكد حسام الشاعر، رئيس غرفة شركات السياحة، أن الشركات هي الأحرص على مصالح المعتمرين باعتبارهم عملاءها وخير سفير ودعاية للشركات السياحية بين جموع المواطنين، مشيرًا إلى حرص الشركات أيضًا على إعادة المستحقات لمن يرغب من المعتمرين الذين لم يتمكنوا من السفر بسبب قرار السلطات السعودية وقف رحلات العمرة مؤقتا حرصًا على سلامة المعتمرين.

ولفت الشاعر إلى أن الشركات تتلقى طلبات باسترداد المستحقات وهناك طلبات أكثر من المواطنين بعدم استرداد المستحقات وتركها لحين عودة الرحلات والسفر لأداء العمرة ثقة في شركات السياحة، مشددًا على أنه سيتم خلال ساعات تحديد آلية واضحة وسهلة لإعادة المستحقات لمن يرغب من المعتمرين، مشيرًا إلى أنه لا توجد أي شكاوى من شركات السياحة في هذا الشأن.