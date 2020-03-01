شكرا لقرائتكم خبر عن «الأعلى للإعلام» يستدعي خالد أبوبكر للاستماع لأقواله في «السخرية» من نائب بالبرلمان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت لجنة الشكاوى التابعة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة جمال شوقي عضو المجلس، اجتماعا لها اليوم، وطلبت اللجنة استدعاء خالد أبوبكر المذيع بقناة أون، للاستماع لإيضاحاته بشأن الشكوى المقدمة من النائب جلال عوارة.

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واتهم عوارة في شكواه مذيع أون بالتهكم عليه والسخرية منه، ومخالفة القوانين والقواعد المهنية على خلفية أزمة الكتب المخالفة التي ناقشها مجلس النواب، ومن المنتظر أن يمثل أبوبكر في اجتماع اللجنة الثلاثاء المقبل.

وأوصت اللجنة بمخاطبة الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه ما نشره على غلاف مجلة الأهرام الرياضي في عددها الأخير، والذي يعد مخالفة صارخة للمعايير والأكواد المهنية الصادرة عن المجلس.

وكانت المجلة نشرت على غلافها صورة لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك في إطار مباريات الدوري العام، والتي حضر فيها فريق الأهلي بينما انسحب منها نادي الزمالك، وكتبت المجلة على فريق الأهلي «الرجال»، بينما كتبت على نصف الملعب الفارغ «ال..