شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة تقرر وقف نشاط 4 شركات إلحاق عمالة بالخارج.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت وزارة القوى العاملة، إيقاف نشاط 4 شركات من مزاولة عمليات إلحاق العمالة المصرية بالخارج، لمخالفتها أحكام قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له، لحين زوال أسباب الإلغاء أو الإيقاف، فضلاً عن رفع الإيقاف عن شركتين ، وذلك لزوال أسباب الوقف.

وأوضح وزير القوى العاملة، محمد سعفان، أن الشركات الأربع التى تم إيقاف نشاطها هي: شركة "سيف العرب" لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم 1161، وشركة "شبة الجزيرة السعودية ترخيص رقم 1162، وشركة " يونس" ترخيص رقم 1008، "الأمانى سابقا" ترخيص رقم 604 شركات ، وذلك لحين توفيق الأوضاع .

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كما أوضح "سعفان" أن الشركتين التى تم رفع إيقافهما هما: شركة "أصدقاء الخليج لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم 1212، وشركة "المحور" ترخيص رقم 897 شركات، وذلك لزوال أسباب الوقف .

وأشار الوزير إلى أن القانون حدد شروط إلغاء أو إيقاف الترخيص عند ثبوت بعض الحالات كفقد الشركة شرطاً من الشروط، أو تقاضى أى مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكامه، حيث نص على أن تحصل الشركة على نسبة 2% من إجمالى راتب السنة الأولى فقط للمتعاقد نظير توفير فرصة العمل، أو أن الشركة قدمت بيانات غير صحيحة للحصول على الترخيص، لافتاً إلى أن الوزارة حريصة كل الحرص على حقوق العمالة المصرية المسافرة، وأنها فى سبيل ذلك تقوم بالتفتيش المستمر ومتابعة أوضاع شركات إلحاق العمالة.

وكان محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أعلن عن أن الوزارة تمكنت من توفير 2693 فرصة عمل للذكور والإناث، منها لذوى الاحتياجات الخاصة، فى جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، بأجور مجزية تبدأ من 1450 لتصل إلى 6 آلاف جنيه فى بعض المهن وطبقا لخبرة المتقدم، فضلاً عن التأمين الصحى والاجتماعى، وسكن للمغتربين، ووجبة غذاء فى بعض الشركات، وذلك من خلال 23 شركة ومصنع قطاع خاص فى عدد من المحافظات خلال مارس 2020.