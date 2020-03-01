شكرا لقرائتكم خبر عن 19 يوما على نهاية الشتاء.. الجمعة 20 مارس بداية فصل الربيع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حوالى 19 يوما بات يفصلنا عن الاعتدال الربيعى إيذانا بنهاية فصل الشتاء وبداية فصل الربيع، حيث يبدأ فصل الربيع الجمعة 20 مارس بالتحديد الساعة 5 و 50 دقيقة، وسيكون طوله حوالى 88 يوما و 23 ساعة و 31 دقيقة، إلى أن يحدث الانقلاب الصيفى ايذانا لبدء فصل الصيف السبت 20 يونيه 2020 .

وفي يوم الاعتدال الربيعى يتساوى طولا الليل والنهار 12 ساعة لكل منهما لجميع الأماكن على سطح الكرة الأرضية، ويحدث الاعتدال الربيعى في النصف الشمالى للكرة الأرضية والاعتدال الخريفى في النصف الجنوبى.

ولتفسير سبب حدوث الفصول الأربعة، فالشمس فى مدار ظاهرى بالنسبة إلى نجوم الخلفية السماوية التى تظهر ثابتة فى السماء، وهذا المدار يعرف بدائرة البروج، موضحا أنه نتيجة دوران الأرض حول الشمس وميل محورها على مستوى مدارها تحدث الفصول الأربعة وبالترتيب تكون الشتاء ثم الربيع ثم الصيف ثم الخريف.

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وبعد يوم من الانقلاب الشتوى بدأت حركة الشمس تدريجيا نحو الشمال مقتربة من خط الاستواء، حيث تزداد فترة اشراقها فى نصف الكرة الشمالى وتنقص فى النصف الجنوبى، وهكذا حتى تتعامد أشعتها تماما على خط الاستواء حول يوم 21 من شهر مارس "الاعتدال الربيعى".

وكشفت التقارير أنه فى يوم الاعتدال الربيعى يتساوى طولا الليل والنهار 12 ساعة لكل منهما لجميع الأماكن على سطح الكرة الأرضية، ويحدث الاعتدال الربيعى فى النصف الشمالى للكرة الأرضية والاعتدال الخريفى فى النصف الجنوبى.

وكان فصل الشتاء والانقلاب الشتوى، بدأ 22 ديسمبر، حيث كانت حركة الشمس الظاهرية تتحرك فى الاتجاه نحو الجنوب حتى أخذ ميل أشعتها على العمودى على سطح الأرض فى النقصان فيطول النهار ويقصر الليل فى نصف الكرة الشمالى، بينما يحدث العكس فى نصف الكرة الجنوبى، حيث الانقلاب الشتوى فتتعامد أشعتها على مدار الجدى وبذلك تكون قد اكتملت دورة الأرض حول الشمس 365.25 يوم تقريبا.