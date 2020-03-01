شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: 85 عارضا تقدموا للمشاركة فى معرض زهور الربيع بحديقة الأورمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعى، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تقدم حوالى 85عارض، حتى الآن للمشاركة فى معرض زهور الربيع المقرر إقامته بحديقة الأورمان النباتية خلال الشهر الجاري.

وأشار عزوز، فى بيان اليوم، إلى أنه تم فتح باب التقدم للمشاركة فى المعرض الخميس الماضى، ومن المقرر بداية من غد الاثنين 2 مارس فتح الباب للعارضين الجدد وخاصة صغار المزارعين والشركات الصغيرة وشباب الخريجين، وصغار العاملين فى مجال نباتات الزينة وزهور القطف، وتنسيق الحدائق، حيث تم لأول مرة، تخصيص مساحة لهم بالمعرض لعرض منتجاتهم، لافتا إلى أن عدد الشركات فى قائمة الانتظار بلغ حتى الآن حوالى 95 شركة.

وأكد رئيس قطاع الإرشاد حرص الوزارة على تقديم كافة سبل الراحة للعارضين بالمعرض وزواره من شتى محافظات الجمهورية، للخروج بأفضل صورة ممكنة، بما يساهم فى النهوض بقطاع نباتات الزينة والزهور فى مصر.

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وأشار رئيس قطاع الارشاد الى أن معرض زهور الربيع هو المعرض السنوى الأكبر والأقدم فى المنطقة العربية، والذى تقيمه وزارة الزراعة فى حديقة الأورمان النباتية بالجيزة، كذلك يعد حدثا ثقافيا اقتصاديا متميزا يحرص على زيارته كل المصريين خاصة المهتمين بقطاع الزهور ونباتات الزينة وتنسيق الحدائق.

كان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، قرر إقامة معرض زهور الربيع فى دورته الـ 87 لعام 2020 فى حديقة الأورمان مثل الأعوام السابقة والذى يتواكب مع احتفالات مصر بأعياد الربيع وعيد الأم وشم النسيم ، وجاء اختيار حديقة الأورمان بناء على رغبة العارضين بالإضافة إلى توافر كافة الأدوات التى تسهم فى نجاح المعرض.

والجدير بالذكر أن معرض زهور الربيع هو المعرض السنوى الأكبر والأقدم فى المنطقة العربية، وتقيمه وزارة الزراعة فى حديقة الأورمان على 14 فدانا تمثل نصف مساحة الحديقة ويستمر 45 يوما، ويشهد المعرض اهتماما متزايدا كل عام وتهدف الوزارة إلى تحويله إلى حدث ثقافى اقتصادى متميز يحرص على زيارته كل المصريين من خلال الاهتمام بقطاع الزهور ونباتات الزينة والصناعات المرتبطة بها.