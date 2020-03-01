شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان العربى يلقى الثلاثاء محاضرة حول تحديات الأمة العربية بحقوق عين شمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يُلقي الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي، بعد غد الثلاثاء، محاضرة بعنوان "التضامن العربي لمواجهة التحديات التي تشهدها الأمة العربية"، بجامعة عين شمس فى قاعة المؤتمرات بكلية الحقوق، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى، والدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس، وأساتذة وطلاب ومنسوبى جامعة عين شمس وعددِ من المفكرين والإعلاميين والباحثين والمختصين فى الشأن العربى.

وستتناول محاضرة رئيس البرلمان العربى استعراضاً لرؤية البرلمان العربى لمفهوم التضامن العربى، وجهوده فى التعزيز فى ظل المخاطر التى تهدد الأمة العربية، بالإضافة إلى طرح القضايا الأساسية التى يعمل عليها البرلمان العربى والقرارات الهامة التى أصدرها فى هذا الإطار .

وتأتى هذه المحاضرة فى إطار نشاط رئيس البرلمان العربى للتواصل مع المجتمع العربى وتعريفه بجهود البرلمان العربى كمؤسسة عربية تعمل لتحقيق التضامن وحماية مصالح الدول والمجتمعات العربية.

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وكان رئيس البرلمان العربى الدكتور مشعل السلمى، قد وجه مؤخرا رسالة عاجلة إلى مجلس وزراء الصحة العرب، الذى انعقد في دورته الثالثة والخمسين فى وقت لاحق الخميس، بمقر الجامعة العربية، طالب فيها باتخاذ إجراءات فورية وعاجلة لإيقاف انتشار فيروس "كورونا المستجد" فى العالم العربى فى ضوء ظهور إصابات بالفيروس فى عددٍ من الدول العربية، ووصول عدد المصابين بالفيروس حول العالم إلى 78 ألف حالة وفقاً لآخر بيان صادر عن منظمة الصحة العالمية.

وطالب رئيس البرلمان العربي، في رسالته، بضرورة اتخاذ مجلس وزراء الصحة العرب الإجراءات والتدابير الكفيلة بمنع انتقال فيروس "كورونا المستجد" للدول العربية، والعمل على توفير كافة المستلزمات الطبية لعلاج المصابين بالفيروس، وتقديم التدريب والمشورة اللازمة للمنظومة الطبية في الدول العربية، واتخاذ الاحتياطات البيئية والصحية اللازمة للسيطرة على الفيروس ومنع انتشاره، والتوسع في حملات تثقيف وتوعية المواطنين في الدول العربية بأسباب انتشار الفيروس وسبل الوقاية منه وعلاجه.