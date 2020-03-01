شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. نظام الكترونى لدخول المرضى فى المبنى الجديد لمعهد السمع والكلام بإمبابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتح الدكتور محمد صلاح الدين زعتر، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية التابعة لوزارة الصحة، اليوم الأحد، المبنى الجديد، وأعمال التطوير بمعهد السمع والكلام بإمبابة، مؤكدًا أن التكلفة الإجمالية لتطوير وتجهيز المبنى الجديد للمعهد حوالى 150 مليون جنيه وقد اشتمل التطوير على رفع كفاءة العيادات الخارجية بزيادة عددها وتطبيق أعلى معايير الجودة ومكافحة العدوى وقد تم تدعيم أماكن الانتظار بإضافة أماكن انتظار خارجية لراحة المترددين على المعهد وتم تزويد العيادات بنظام الاستدعاء الالكترونى لتنظيم الدخول وراحة المرضى.

وأضاف صلاح فى بيان اليوم، أنه تم إنشاء وحدة جديدة لغازات الدم بخزان أكسجين سعة 10 آلاف متر مكعب ، وكذلك انشاء وحدة تعقيم مركزى بأحدث أجهزة التعقيم (البلازما) ، كذلك تم تصميم نظام إنذار ضد الحريق متصل بوحدة إطفاء مركزية ، وتم إنشاء محطة توليد كهرباء لضمان عدم انقطاع التيار الكهربائى فى أى وقت.

كما تم رفع كفاءة جناح الإدارة وتطوير المكتبة الإلكترونية وقاعة الإجتماعات أما قسم التخاطب فقد تم رفع كفاءة عيادات التشخيص وعيادات المناظير ووحدة علاج تشخيص صعوبة البلع كخدمة طبية مستحدثة ،كما تم تطوير قاعات تدريب الأطفال من زارعى القوقعة ، وتم تطوير وحدة علاج صعوبات التعلم وتحديث وحدة الدمج لأصحاب الإعاقات السمعية ضمن فصول المدارس فى المراحل المختلفة ، كما تم إنشاء قاعة مؤتمرات مجهزة بأحدث التقنيات لعقد الأنشطة التدريبية والتعليم الطبى المستمر تتسع لعدد 80 فرد.

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وأوضح الدكتور أحمد مصطفى مدير المعهد أن اعمال التطوير شملت ايضا قسم السمعيات وهو من الأقسام الفريدة على مستوى جمهورية مصر العربية حيث تم تجهيزه بأحدث أجهزة تشخيص أمراض السمع والإتزان وتم تجهيزه لاستقبال حالات التشخيص والكشف المبكر لضعاف السمع ضمن المبادرة الرئاسية التى تم تدشينها لهذا الغرض وتم تجهيز القسم بأحدث الكبائن المعزولة لضمان دقة التشخيص ، كما يشتمل الدور على قسم المعامل والذى تم تجهيزه ليواكب أحدث المستجدات فى مجال التحاليل الطبية لتقديم خدمة طبية متكاملة.

وأوضح رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية أنه تم انشاء القسم الداخلى بطاقة عدد 24 سرير وملحق به معمل لاختبارات النوم مجهز بأحدث الأجهزة لتشخيص متلازمة أمراض النوم ، وملحق بالقسم سكن خاص للأطباء، كما تم انشاء جناح جديد للعمليات بطاقة 5 غرف عمليات كبرى مجهزة بأحدث أجهزة الليزر والمناظير الضوئية المستخدمة فى جراحات الجيوب الأنفية وبأحدث الميكروسكوبات لجراحات الأذن الدقيقة والحنجرة وتم تجهيز بعضها تجهيز خاص لعمليات زراعة القوقعة والتى تنفذ ضمن المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار ، وهناك أيضاً غرفة عمليات لعمل المناظير والحقن الحنجرى ، كما يضم الجناح عدد 3 غرف إفاقة وسكن خاص بالطبيبات والممرضات.

وقال الدكتور سامح نظمى نائب مدير المعهد بأن الخدمات التى يقدمها المعهد : عمليات زرع القوقعة وعلاج أمراض وعمليات ومناظير الأنف والأذن والحنجرة بمختلف أنواعها ، التخاطب ، علاج أمراض السمعيات، رسم سمع بالكمبيوتر، اختبار الاتزان ، الانبعاث الصوتى والتصوير الحنجرى كما ان عدد المترددين على المعهد سنوياً 160 ألف مريض ويقوم المعهد بإجراء 3279 عملية كما قام بزراعة 476 عملية زراعة قوقعة حتى الآن .