شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية تقدم تسهيلات للتيسير على المواطنين بالجوازات والهجرة ..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، اتخاذ الإجراءات اللازمة والتى من شأنها تسهيل وتيسير الخطوات الإدارية والتنظيمية بما يتماشى مع احترام حقوق الإنسان وصون كرامته، وذلك من خلال رصد الحالات الإنسانية بين المواطنين المترددين على كافة الأقسام التابعة للإدارة، لتقديم كافة التسهيلات لحصولهم على مختلف الخدمات الشرطية.

وقامت أقسام الجوازات على مستوى الجمهورية، باستقبال عدداً من المواطنين، وجميعهم من كبار السن، وذوى الاحتياجات الخاصة، والمرضى، وغير القادرين على الحركة، وذلك بمقرات أقسام الجوازات وخارجها، لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لهم فى استخراج جوازات السفر والوثائق الخاصة بهم.

وتؤكد الوزارة على استمرار اتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها التسهيل والتيسير على المواطنين حال ترددهم على كافة المواقع الشرطية.

جهود الداخلية للتسهيل على المواطنين

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مساعدة المواطنين مساعدة المواطنين



تقدسم المساعدات للمواطنين تقدسم المساعدات للمواطنين

يأتى ذلك فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة إلى مراعاة حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين الراغبين فى الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية، خاصةً كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة.

وتقوم وزارة الداخلية بتوجيه عدة قوافل إنسانية، لتقديم كافة أوجه الرعاية للمواطنين بـ(قرية المناشى بمركز شرطة منشاة القناطر بمحافظة الجيزة، قرية كفر نشوه دائرة مركز شرطة الزقازيق بمحافظة الشرقية، عزبة الأزهري بمركز سمسطا بمحافظة بنى سويف – منطقة نفيشه بمركز الإسماعيلية بمحافظة الإسماعيلية ) وذلك استمراراً لتنفيذ مبادرة "كلنا واحد" تحت رعاية رئيس الجمهورية- الهادفة برفع الأعباء عن كاهل المواطنين وانطلاقاً من المسئولية المجتمعية لوزارة الداخلية الهادفة إلى تنمية وتطوير المجتمع والمساهمة فى تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين.. وبمناسبة عيد الشرطة، وتم توزيع عدد من المساعدات العينية (بطاطين، عبوات مواد غذائية متنوعة) بالمجان على المواطنين.