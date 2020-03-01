شكرا لقرائتكم خبر عن العدل تفتتح مكتب توثيق مدينة نصر ثالث لحل مشكلة التكدس بالشهر العقارى ..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتح المستشار عمر مروان وزير العدل، صباح اليوم الأحد، مكتب توثيق مدينة نصر ثالث الجديد والذى يقع بالدور الأرضى بمجمع النيابات بشارع الاوتوستراد بمنطقة الجبل الاخضر، كما يعد المقر رقم 4 فى مدينة نصر لتغطية كافة المناطق ذات الكثافات العالية من المواطنين.







وقالت وزارة العدل، في بيان لها اليوم، إن افتتاح مكتب توثيق مدينة نصر ثالث الجديد يأتى ضمن خطة التطوير والتحديث وزيادة منافذ تقديم الخدمات التى تنتهجها الوزارة للحد من الازدحام فى مكاتب التوثيق، مشيرة إلى أنه تجهيزه وفق أحدث المواصفات التقنية التى تعتمدها الوزارة فى إنشاء مكاتب التوثيق المطورة على مستوى الجمهورية.





وأضافت الوزارة أن المكتب يعمل وفق نظام الشباك الواحد وهو نظام يعمل على توفير وقت وجهد المواطن من خلال التعامل مع موظف واحد يقدم الخدمة، ويوجد بالمكتب عدد من الشبابيك لخدمة المواطنين.

وأكد المستشار عمر مروان وزير العدل، على هامش الافتتاح، إن سياسة الوزارة هى معالجة الزحام بافتتاح فروع جديدة في المناطق التى تشهد كثافة فى التردد على مقار الشهر العقارى، ويتولد عنها شكاوى مختلفة، مع استخدام التقنية لتوفير الوقت وتقديم الخدمة لأكبر عدد ممكن من المواطنين.

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الجدير بالذكر أن الجريدة الرسمية، نشرت في 23 فبراير الماضى، قرار المستشار عمر مروان وزير العدل، بإنشاء فرع للتوثيق باسم "فرع توثيق مدينة نصر ثالث"، ويتبع مكتب الشهر العقارى والتوثيق بشمال القاهرة، ويكون مقره بمبنى نيابة الوايلى بمدينة نصر.

ويقوم المكتب بأعمال التوثيق المختلفة، فيما عدا ما استوجب القانون إجراءه امام دائرة الاختصاص المكانى أو النوعى، فيظل انعقاد الاختصاص بشأنه للفرع المختص، مكنيًا أو للفرع المختص نوعيًا.