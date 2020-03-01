شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تستضيف وزيرة البيئة فى ندوة "الشباب والعمل البيئى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستضيف جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الساعة 11 صباح غد الاثنين، حيث من المقرر أن تشارك فى ندوة بعنوان " الشباب والعمل البيئى" تقام تحت رعاية خالد الطوخى رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا وفى إطار حرص الجامعة على المشاركة فى الأحداث القومية الكبرى ومن بينها الاهتمام بالبيئة حيث تبقى حماية البيئة هى عنوان تحضر الأمم ووعيها بضرورة تحسين نوعية الحياة لكل الأجيال القادمة.

وقال الدكتور عمرو الليثى نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن الندوة سوف تقام فى مسرح أوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بحضور نخبة من قيادات الجامعة وعمداء الكليات وعدد من الطلاب يمثلون مختلف كليات الجامعة وذلك بمناسبة إطلاق وزارة البيئة بالتعاون مع المكتب العربى للشباب والبيئة الاحتفالات بيوم البيئة الوطنى بعد اعتبارا من العام الحالى 2020.

Advertisements

وأشار الليثى، إلى أنه على هامش الندوة سوف يقوم الدكتور محمد العزازى رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بتوقيع بروتوكول تعاون مع جهاز شئون البيئة بوزارة البيئة.

وتتمثل أهمية هذه الندوة كونها تستضيف الدكتورة ياسمين فؤاد باعتبارها واحدة من أهم الأسماء البارزة فى القيادات المتخصصة على المستويين الدولى والمحلى فيما يتعلق بمجال الحفاظ على البيئة والتعاون الدولى فضلًا عن أنها حاصلة على الدكتوراة فى السياسة الدولية (الدراسات اليور متوسطية) من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة.