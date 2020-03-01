شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. الداخلية توجه قوافل طبية للكشف على نزلاء سجنى وادى النطرون والقطا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت وزارة الداخلية، توجيه القوافل الطبية لتوقيع الكشف الطبى على نزلاء سجنى وادى النطرون والقطا، وتفعيل إجراءات الطب الوقائى بسجنى بورسعيد والقطا. وقام القطاع السجون بإرسال قافلة طبية ضمت أطباء من مختلف التخصصات الطبية، إلى منطقة سجون وادى النطرون لتوقيع الكشف الطبى على النزلاء وتقديم الرعاية الطبية لهم وصرف الأدوية اللازمة لهم.

واستمرارا لتفعيل إجراءات الطب الوقائى فقد تم توجيه قافلة طبية إلى سجن بورسعيد العمومى، وتم سحب عينات من نزلاء السجن كإجراء وقائى للكشف المُبكر عن "فيروس سى"، كما تم تنظيم قافلة لتطعيم نزلاء سجن القطا الجديد ضد مرض الالتهاب السحائى، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بوزارة الصحة.

وتوالى وزارة الداخلية جهودها فى استمرار توجيه تلك القوافل الطبية لتقديم كافة سُبل الرعاية الصحية والطبية لنزلاء السجون على مستوى الجمهورية ومتابعة حالتهم الصحية.



الكشف على السجناء

Advertisements



الكشف على السجناء

يأتي ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والارتقاء بكافة أوجه الرعاية المقدمة لنزلاء السجون، لاسيما الرعاية الصحية

ويذكر أن قطاع السجون وجه في وقت سابق قافلة طبية ضمت أطباء من مختلف التخصصات الطبية، إلى منطقة السجون ومراكز وأقسام الشرطة لتوقيع الكشف الطبى على النزلاء والمحتجزين.

تم تنظيم قافلة لتطعيم نزلاء سجون جمصة كإجراء وقائى من مديرية الشئون الصحية بالدقهلية، وقام فريق عمل من مكتب صحة أول طنطا وتحت إشراف أطباء السجن بتطعيم عدد من النزلاء، فى إطار التنسيق الدائم بين وزارة الداخلية ووزارة الصحة، وبناء على بروتوكول التعاون بين قطاع السجون ووزارة الصحة، وتم أخذ مقاسات الأطراف الصناعية لـ (13) نزيلا من ذوى الاحتياجات الخاصة بمعرفه فريق عمل من جمعية الأورمان الخيرية وفقا للبروتوكول المبرم بينها وبين قطاع السجون.