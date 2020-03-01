شكرا لقرائتكم خبر عن "مياه سوهاج" تطلق مبادرة لتحسين اللياقة البدنية للعاملين بالشركة‬ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ‫أعلن اللواء مهندس محمد بدرى محمد، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، عن إطلاق مبادرة للاهتمام بصحة العاملين بالشركة تحت عنوان "صحتنا في أجسامنا"، والتي تستهدف تحسين اللياقة البدنية، وذلك فى إطار دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى للاهتمام بصحة المصريين.‬

‫وأضاف اللواء مهندس محمد بدرى محمد، أنه تم تسليم 50 دراجة للعاملين بالشركة بنظام التقسيط بهدف دفعهم لممارسة الرياضة لتحسين لياقتهم البدنية، وتحسين صحة القلب والأوعية الدموية، كما تنظم الشركة برنامجاً رياضياً لعدد 50 موظفا يتضمن رياضتى الجرى والمشى بالإستاد الرياضى، وممارسة تمارين اللياقة البدنية بأحد المراكز الرياضية والصحية لمدة شهرين، لتحسين القدرات البدنية للعاملين، وجعلهم أكثر نشاطاً بما يعود بالنفع على العمل.‬

ومن ناحية أخرى، قال المهندس محمد بدرى محمد، بأن الشركة بدأت فى تنفيذ تجربة جديدة لإنتاج السماد العضوي من مخلفات مزارع الصرف الصحي بالمحافظة.

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وأوضح المهندس محمد بدرى محمد أن تجربة إنتاج السماد العضوي تم البدء بها في مزرعة صرف صحى طهطا، مشيراً إلى أنه فى حالة نجاح التجربة سيتم التوسع في إنتاج السماد العضوي بجميع مزارع الصرف الصحي بالشركة.

وأضاف: الهدف من التجربة هو استخدام السماد العضوي المنتج في زراعة الغابات الشجرية لتحسين إنتاجية التربة ومد النباتات المزروعة بالعناصر اللازمة لاكتمال النمو، موضحاً أنه يتم استخدام أوراق الأشجار الجافة وبعض فروعها، ونشارة الأخشاب والنباتات الخضراء لإنتاج السماد العضوي والذى يتطلب مدة شهرين لإتمام دورة إنتاجه.

‫وكان المهندس محمد بدرى محمد، رئيس مجلس إدارة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، قد اكد بأنه تم تنظيم احتفالية لتكريم 291 طالبا جامعيا بكليات الهندسة والعلوم والآداب والزراعة بجامعة سوهاج، لإجتيازهم برنامج التدريب الصيفي بمحطات مياه الشرب والصرف الصحي والمعامل التابعة للشركة.

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‫وأوضح رئيس الشركة أنه تم تدريب 21 طالباً من كلية الهندسة في تخصصات الكهرباء والميكانيكا، في مجالات صيانة الطلمبات وأعمال الكهرباء بمحطات مياه الشرب والصرف الصحي، وكذا تدريب 241 طالبا بكلية العلوم بمعامل محطات مياه الشرب، للتعرف على مصادر مياه الشرب ومراحل وتكنولوجيات تشغيل محطات التنقية، والتعرف على كيفية مراقبة جودة المياه.‬