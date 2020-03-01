شكرا لقرائتكم خبر عن زاهى حواس: تهوية أى مقبرة أثرية مكتشفة حديثًا للتخلص من الحشرات.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتح الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي، صباح اليوم الأحد، فعاليات شهر العلوم المصرى، الذى تنظمه أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا للعام السابع على التوالي، بحضور الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، والدكتورة نادية زخاري، والدكتورة فنيس جودة وزيرتى البحث العلمى السابقتين، والدكتور إيهاب عبدالرحمن الرئيس الأكاديمى للجامعة الأمريكية بالقاهرة، وعالم الآثار المصرى الكبير الدكتور زاهى حواس، ولفيف من أساتذة الجامعات وطلاب المدارس وأولياء الأمور، وذلك بمسرح السلام.

وأكد الدكتور خالد عبد الغفار بحسب بيان صادر عن وزارة التعليم العالى، على أهمية إقامة شهر العلوم المصرى الذى يقام للعام السابع على التوالي، فى إطار رؤية مصر نحو التنمية المستدامة 2030، فى نشر العلوم والتكنولوجيا والابتكار، مشيرا إلى أن العالم تغير كثيرا، ويتيح حاليا وسائل تكنولوجية تساعد على تبسيط العلوم، مشيرا إلى أنه فى الوقت الحالى أصبح هناك معامل للمحاكاة، موضحا أن الجامعات تشارك فى فعاليات شهر العلوم المصرى بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، وذلك وفقا للأجندة التعليمية التى تضم عدة أنشطة ثقافية وتعليمية.

ومن جانبه، أشار الدكتور محمود صقر إلى أن شهر العلوم المصرى تنظمه الأكاديمية فى شهر مارس من كل عام منذ عام 2014، بالتعاون مع الجامعات الحكومية والخاصة والمكتبات العامة والجمعيات الأهلية والشركات الخاصة والمؤسسات البحثية ومنظمات المجتمع المدني، بالإضافة إلى المبادرات الشبابية والطلابية؛ المعنية بتبسيط العلوم والتعليم الإبداعى تحت مظلة واحدة، موضحا أن أجندة شهر العلوم هذا العام تشتمل على أكثر من 1500 فعالية فى الثقافة العلمية والابتكار والتعليم الإبداعى للعلوم فى جميع محافظات الجمهورية بمشاركة أكثر من 200 ألف مشارك، وذلك بغرض تعزيز المشاركة المجتمعية فى مجال العلم والتكنولوجيا ونشر ثقافة العلوم والتكنولوجيا والابتكار.

وقال الدكتور سامح سرور المشرف على قطاع العلاقات العلمية والثقافية بالأكاديمية، إن شهر العلوم المصرى يهدف لنشر ثقافة العلوم بصورة أكبر وأكثر انتشارًا بالتعاون مع مكتبة مصر العامة فى أفرعها المختلفة، كما يعد مبادرة قومية؛ تهدف لزيادة الوعى والاهتمام بالعلوم والتقنية والابتكار وتبسيط هذه المفاهيم لكل فئات المجتمع، كما تسعى لنشر مفهوم البحث العلمى وتعلى من قيمته ومن دور العلوم والابتكار فى تقدم وتطور المجتمع.

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وخلال فعاليات شهر العلوم المصري، ألقى عالم الأثار المصرى د. زاهى حواس محاضرة حول الآثار المصرية، أكد فيها أن مقبرة "توت عنخ آمون" تعد من أعظم الاكتشافات الأثرية، نافيا ما يسمى "لعنة توت عنخ آمون" أو "لعنة الفراعنة"، موضحا أنه يتم تهوية أى مقابر أثرية يتم اكتشافها للتخلص من الحشرات والجراثيم المتواجدة بالمقابر منذ آلاف السنين، كما تناولت المحاضرة الاكتشافات التى وجدت بداخل الهرم الأكبر ، وتناول الحديث أيضًا تمثال أبو الهول وعدد من المعابد الأثرية فى الأقصر.

جدير بالذكر أنه ‏سيقام على هامش الفعاليات حلقة نقاشية تحت عنوان: "سبل وأهمية رفع الوعى العلمى ونشر الثقافة العلمية لدى المجتمع المصري"، هذا وستُلقى الدكتورة ماريان عازر، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب محاضرة تحت عنوان: " الإبداع والابتكار".