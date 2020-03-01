شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: ضبط 7 طن أسماك ولحوم ودواجن فاسدة فى 17 محافظة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت الهيئة العامة للخدمات البيطرية تقريراً رسمياً عن إجمالى ما تم ضبطه من لحوم ودواجن وأسماك ومنتجات غير صالحة للاستخدام الآدمى خلال اسبوع، حيث بلغ إجمالى المضبوطات حوالى 7 طن و579 كجم فى 17 محافظة، وذلك فى إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بتكثيف حملات التفتيش على أسواق ونوافذ بيع اللحوم والأسماك.

وأكد تقرير الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن الكميات المضبوطة تتمثل فى دواجن ولحوم وأسماك مجمدة غير صالحة للاستخدام الآدمي، وبعضها يتم إعادة تصنيعه، تم ضبطها بمحافظات: "الاسكندرية، الدقهلية، كفر الشيخ، المنوفية، الجيزة، الفيوم، قنا، الاقصر، الاسماعيلية، جنوب سيناء، القاهرة، الشرقية، القليوبية، أسيوط، أسوان، الوادى الجديد، المنيا"، حيث تم تحرير 131 محضر بتلك المخالفات والتحفظ على الكميات المضبوطة، لحين عرضها على النيابة المختصة لاستكمال إجراءاتها.

ومن جانبه قال الدكتور عبد الحكيم محمود، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن تلك الحملات تستهدف فى الأساس تنفيذ القوانين والقرارات المنظمة لعمليات تداول اللحوم والدواجن والأسماك ومنتجاتهم مع الالتزام بالمواصفات القياسية المصرية لهذه المنتجات، والتأكد من وصولها الى المستهلك بصورة آمنة وصحية.

وفى سياق متصل أكد رئيس هيئة الخدمات البيطرية، أن حملات التفتيش المشتركة بين مباحث التموين والطب البيطرى بالقاهرة على منافذ بيع الأسماك قد قامت الخميس الماضى بضبط حوالى 5300 كجم من أسماك وجمبرى غير صالح للاستهلاك الآدمى، بمساكن اطلس قسم ثان السلام محافظة القاهرة وبياناتها كالتالي، و1000 كجم أسماك ماكريل منتهية الصلاحية و بها تغير فى الخواص الطبيعية ، و1200كجم أسماك فيليه قشر بياض محمد به تغير فى الخواص الطبيعية، و3000 كجم اسماك سردين مملح بها تغير فى الخواص الطبيعية، و100 كجم جمبرى مستورد به تغير فى الخواص الطبيعية وبدون بيانات.