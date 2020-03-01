وزير الداخلية يحذر من خطورة ظاهرة الإرهابيين "المرتزقة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

حذر وزير الداخلية اللواء محمود توفيق من خطورة ظاهرة الإرهابيين "المرتزقة " مؤكدًا أنها تعد إحدى التهديدات الرئيسية التي تواجهها المنطقة العربية، في ضوء تقديم بعض الدول الدعم والتمويل لهم.

وأضاف في كلمته أمام الدورة السابعة لمجلس وزراء الداخلية العرب بتونس، إن اجتماع اليوم لمواصلة مسيرة التعاونِ العربي بإصرار وعزم لخدمة القضايا العربية المشتركة تجمعنا العديد من القواسم وتطلعات المستقبل المشترك، وكلنا يقين بأهمية مواصلة تطوير السياسات الأمنية لمواكبة المتغيرات الإقليمية والدولية لتحقيق الإستباق الأمني في مواجهة كافة التحديات التي تستهدف أمتنا ومقدراتنا وفي مُقدمتها خطر الإرهاب، والأفكار المتطرفة ومخططاتُ نشر الفوضىَّ وعدم الاستقرار .

وقال وزير الداخلية، ومن هنا أؤكد أن الجهود المشتركة في مواجهة التنظيمات المتطرفة، قد أسفرت عن الحد من قدراتها التنظيمية وتجفيف منابِع تمويلها، وإضعاف فرص استقطابها لعناصر جديدة، وإن كانت لا تزال تشكل خطراً داهماً على الإنسانية تتجسد ملامحه في سعيها لتوظيف التقنيات الحديثة وشبكة المعلومات الدولية لنشر الفكر المتطرف المضلل واستمالة واستقطاب الشباب من كافة دول العالم .

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وأشار وزير الداخلية، سوف تظل ظاهرة الإرهابيين المُرتزقة إحدى التهديدات الرئيسية التي تواجهها المنطقة في ضوء تقديم بعض الدول الدعم والتمويل لهم، وتوفير الملاذات الآمنة لأنشطتهم وإتاحة المنصات الإعلامية للترويج لأفكارهم الهدامة والمُتطرفة والعمل على نقلهم والدفع بِهم إلى جبهات التوتر بالمنطقة بما يخل بالأمن والسلم الإقليمي والدولي.

وتابع: كما تشَكل الروابط بين الإرهاب وشبكات الجريمة المنظمة خاصة في مجال الإتجار بالسلاحِ وتهريب المخدرات وتسهيل التسلل عبر الحدود وغسل الأموال أبرز التحديات في وقتنا الراهن؛ حيث يسهم كل هذا في تمكين التنظيمات الإرهابية من إعادة بناء قدراتها.