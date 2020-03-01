24 مارس.. أولى جلسات دعوى إعادة اسم "مبارك" بالمترو والميادين والمنشآت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:

حددت محكمة الأمور المستعجلة، جلسة 24 مارس المقبل، لنظر الدعوى القضائية المقامة من المحامي حسين عبد الله المطعني، للمطالبة بإعادة اسم الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك إلى محطة مترو الأنفاق والمنشآت والميادين التي أزيل اسمه منها عقب أحداث ثورة 25 يناير 2011.

اختصم مقيم الدعوى رقم 371 لسنة 2020 رئيس الوزراء بصفته الرئيس الأعلى للحكم المحلي.

وقال "عبدالله" في دعواه إن عودة "محطة مبارك" هو مطلب شعبي، مضيفًا: "أضعه أمام رجال القضاء حتى يحكم التاريخ وحتي نبرئ أنفسنا أمام الله ولتعلو راية التسامح وليكن هذا شعارنا في هذه الحقبة من الزمن".