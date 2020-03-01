تأجيل دعوى تطالب بفرض الحراسة على نقابة الأطباء لـ 14 مارس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد:

أجلت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، نظر دعوى تطالب بفرض الحراسة على اتحاد المهن الطبية ونقابة الأطباء لجلسة 14 مارس المقبل.

أقام الدعوى رقم 253 لسنة 2020 المحامي صلاح بخيت وكيلا عن الصيدلي هاني سامح.

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وقال مقيم الدعوى - حصل الخليج 365 على نسخة منها - إن نقابة الأطباء حرصت أعضائها على عدم الاستجابة لمناشدة وزارة الصحة للأطباء بالتقدم لتلقي التدريب على كيفية التعامل مع أي حالات محتملة للإصابة بالكورونا والتأثير على بعض المتدربين؛ مما تسبب في تراجع البعض عن الموافقة على الالتحاق بالحجر الصحي المخصص للعائدين من دولة الصين، بعد انتهاء التدريب، وهو ما كان من شأنه إهدار المال العام وضياع مخصصات التدريب هباء.

وقال هاني سامح في دعواه إن نقابة الأطباء واتحاد المهن الطبية مارسا البلطجة في منع القامات الصيدلانية من معاوني الحارس القضائي على نقابة الصيادلة من ممارسة أعمالهم ولتجميد اتحاد المهن الطبية وتكدير الأمن العام باختلاق الأكاذيب وافتعال الأزمات، وإثارة الأطباء، والتسبب في إهدار المال العام وتقديم وزارة الصحة والحارس على نقابة الصيادلة لبلاغات وقضايا ضد نقابة الاطباء واتحاد المهن الطبية.

وجاء في الدعوى أن اعضاء مجلس نقابة الأطباء وعلى رأسهم نقيب الأطباء وكذلك رئيس اتحاد المهن الطبية قاموا بارتكاب العديد من الأفعال والجرائم المؤثمة ضد أعضاء نقابات المهن الطبية وضد المرضى وضد الوطن وحرضوا ضد الدولة وارتكبوا أفعال التحريض واثارة القلاقل والتحريض ضد السياسات الحكيمة للدولة والتحريض على الإضرابات وتوجيه الأطباء العاملون بالدولة الى عدم تنفيذ الأوامر الإدارية لوزارة الصحة.