تأجيل إعادة محاكمة متهم بقضية "أحداث مذبحة كرداسة" لـ6 أبريل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي:

أجلت الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، اليوم الأحد، إعادة محاكمة متهم في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية "مذبحة كرداسة"، لجلسة 6 أبريل، لطلبات الدفاع.

كانت النيابة العامة أحالت المتهم وآخرين إلى محكمة الجنايات لاشتراكهم في أغسطس 2013 مع آخرين مجهولين في تجمهر وارتكبوا جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار وشرعوا فيه ما بعدما اقتحموا مركز شرطة كرداسة وقتلوا المأمور ونائبه و12 ضابطا وفرد شرطة، كما ارتكبوا جرائم التخريب والسرقة والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم باستعمال القوة حال حملهم أسلحة نارية وبيضاء وأدوات تستخدم في الاعتداء على الأشخاص.

يذكر أن محكمة الجنايات قضت في 2 يونيو من عام 2017، وقضت بالإعدام شنقا لـ20 متهمًا، والمؤبد لـ80 آخرين، والسجن المشدد 15 عاما لـ35 متهما، والسجن 10 سنوات لمتهم "حدث"، وبراءة 21 آخرين.