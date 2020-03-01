لتحقيق العدالة الناجزة.. مقترح برلماني بالتوسع في إنشاء محاكم جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

تقدم خالد أبوطالب، عضو مجلس النواب، والمرشح لعضوية مجلس نقابة المحامين، بطلب إبداء اقتراح برغبة إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، والمستشار عمر مروان، وزير العدل، بالتوسع في إنشاء محاكم جديدة في محافظات الصعيد والدلتا والمحافظات النائية لتحقيق العدالة الناجزة.

وأشار أبوطالب، إلى أن تحقيق العدالة الناجزة هدف الجميع، وتكليف من القيادة السياسية، الأمر الذي لم يتحقق إلا من خلال التوسع في إنشاء العديد من المحاكم، لتقريب دور العدالة بين المواطنين، وتحقيق العدالة الناجزة، وإحقاق الحقوق بين المواطنين جميعًا.

وأكد أبوطالب، أن التوسع في إنشاء دور العدالة، هو حق أصيل للمواطنين بموجب القانون والدستور وليس تفضلًا من أحد، وذلك لتخفيف العبئ على جمهور المتقاضين، ورفع المعاناة عنهم.

وشدد على أن التوسع في إنشاء دور العدالة، يساعد على توفير المناخ الملائم للقضاة والمحامين لتحقيق رسالتهم السامية في تحقيق العدل، والتيسير عليهم، مشددًا على أن العدالة هي أحد الأركان الراسخة للدولة المصرية.