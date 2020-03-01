اجتمع مع مدبولي وزايد.. الرئاسة: 3 توجيهات من الرئيس السيسي بشأن كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اجتماعا مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، بشأن متابعة تطورات الموقف الوبائي العالمي لفيروس "كورونا"، وخطة وزارة الصحة الاحترازية في هذا الشأن على المستوى الوطني.

وبحسب بيان، وجه الرئيس السيسي، بحسب بيان:

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- مواصلة رفع درجة الجاهزية بالتعاون بين كافة الجهات المعنية بالدولة.

- القيام بحملات توعية للمواطنين للإرشاد وتوفير المعلومات الدقيقة.

- تشديد الرقابة الصحية وفق اعلي المعايير على منافذ الدخول للبلاد.​